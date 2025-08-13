Mimoriadna schôdza bola presunutá: V parlamente nebolo dosť poslancov, Šaška budú odvolávať zajtra

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa nepodarilo otvoriť, presunutá bola na zajtra. Poslanci neboli uznášaniaschopní. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 62, teda menej ako potrebná nadpolovičná väčšina. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) ju preto presunul.
Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal preto Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Zároveň požiadal Okresný súd v Žiline o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu.
