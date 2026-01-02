Koniec jednej éry. Pečie celé Slovensko po piatich rokoch opúšťa dôležitá osobnosť, mnohí to nečakali

Foto: STVR

Jana Petrejová
Relácia prichádza o kľúčovú tvár. 

Obľúbenú televíznu šou Pečie celé Slovensko čaká zmena. Po piatich rokoch sa s reláciou lúči jedna z jej kľúčových osobností – tvár, ktorá bola od samého začiatku neoddeliteľnou súčasťou programu a výrazne prispela k jeho atmosfére aj k úspechu.

Bola jedným z jej stabilných pilierov a aj vďaka nej si reláciu zapínalo každú sezónu množstvo divákov. Odchod prichádza po období, počas ktorého si Pečie celé Slovensko vybudovalo silnú divácku základňu a stalo sa jedným z najobľúbenejších formátov verejnoprávnej televízie, hoci relácia v poslednom období schytala kritiku zo strany divákov.

Veľký krok v živote

Reč je o odbornej garantke Natache Pacal, ktorá bola v produkcii Pečie celé Slovensko. Jej koniec v šou prekvapil hlavne bývalých súťažiacich, ktorí sa vyjadrili pod príspevkom na sociálnej sieti, kde Natacha oznámila, že sa končí jedna etapa v jej živote.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Natacha Pacal (@natacha_pacal)

Po tom, ako si titul odniesla talentovaná amatérska pekárka Janka, mnohých rozcítili slová odbornej garantky, ktorá zároveň uviedla dôvod, prečo spravila veľké rozhodnutie. “Milí priatelia, po 5 rokoch, 5 sériách a 60 súťažiacich prišiel čas povedať si, že stačí. Moja cesta v šou @pecieceleslovensko_stvr sa skončila 5. sériou,” začala Natacha na Instagrame a pripojila sériu fotografií zo zákulisia natáčania šou.

Ako ďalej naznačila, užila si to, no nebolo to jednoduché. “Na produkcii tejto výnimočnej relácie som prežila päť krásnych, intenzívnych rokov. Byť odbornou garantkou je počas niekoľkých mesiacov full-time job. Krásny, napĺňajúci, ale aj náročný,” poznamenala.

Prečo odchádza zo šou?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac