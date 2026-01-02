Koniec jednej éry. Pečie celé Slovensko po piatich rokoch opúšťa dôležitá osobnosť, mnohí to nečakali

Obľúbenú televíznu šou Pečie celé Slovensko čaká zmena. Po piatich rokoch sa s reláciou lúči jedna z jej kľúčových osobností – tvár, ktorá bola od samého začiatku neoddeliteľnou súčasťou programu a výrazne prispela k jeho atmosfére aj k úspechu.
Bola jedným z jej stabilných pilierov a aj vďaka nej si reláciu zapínalo každú sezónu množstvo divákov. Odchod prichádza po období, počas ktorého si Pečie celé Slovensko vybudovalo silnú divácku základňu a stalo sa jedným z najobľúbenejších formátov verejnoprávnej televízie, hoci relácia v poslednom období schytala kritiku zo strany divákov.
Veľký krok v živote
Reč je o odbornej garantke Natache Pacal, ktorá bola v produkcii Pečie celé Slovensko. Jej koniec v šou prekvapil hlavne bývalých súťažiacich, ktorí sa vyjadrili pod príspevkom na sociálnej sieti, kde Natacha oznámila, že sa končí jedna etapa v jej živote.
Po tom, ako si titul odniesla talentovaná amatérska pekárka Janka, mnohých rozcítili slová odbornej garantky, ktorá zároveň uviedla dôvod, prečo spravila veľké rozhodnutie. “Milí priatelia, po 5 rokoch, 5 sériách a 60 súťažiacich prišiel čas povedať si, že stačí. Moja cesta v šou @pecieceleslovensko_stvr sa skončila 5. sériou,” začala Natacha na Instagrame a pripojila sériu fotografií zo zákulisia natáčania šou.
Ako ďalej naznačila, užila si to, no nebolo to jednoduché. “Na produkcii tejto výnimočnej relácie som prežila päť krásnych, intenzívnych rokov. Byť odbornou garantkou je počas niekoľkých mesiacov full-time job. Krásny, napĺňajúci, ale aj náročný,” poznamenala.
