Michaela Čobejová otvorene o starnutí žien: Priznala, že po päťdesiatke prichádza šok

Starnutie je téma, o ktorej sa síce hovorí čoraz otvorenejšie, no pre mnohé ženy zostáva citlivá. Nejde pritom iba o vrásky či zmeny tela, ale aj o pocit, že spoločnosť sa na ne zrazu pozerá inak.
Herečka zo seriálu Sľub Michaela Čobejová prezradila pre Plus Jeden deň, ako vníma obdobie, keď žena začne intenzívnejšie cítiť plynutie času, zmeny vlastného tela aj to, že sa postupne dostáva do inej životnej etapy. Otvorene pomenovala, že po istom veku môže prísť pocit neviditeľnosti, ktorý je pre mnohé ženy náročný a bolestivý.
Prichádza pocit, že žena je prehliadaná
Michaela Čobejová na rovinu hovorí, že zmieriť sa so starnutím nie je len tak. Netvári sa, že je to ľahké, a opisuje to úplne normálne a ľudsky, tak ako to naozaj je. Opisuje obdobie, keď si žena začne uvedomovať, že ju okolie vníma inak než kedysi, menej si ju všíma a ona sama čoraz citlivejšie premýšľa nad tým, ako sa mení jej telo, ženskosť aj pohľad na vlastný život.
„V istom veku žena zistí, že je priesvitná. A to so ženskosťou súvisí. Boli ste atraktívne a zrazu nie ste. Ste prehliadané. Je to šok. K tomu sa pridajú hormóny, menopauza, zmeny tela, deti odrastú. Je to ťažké obdobie. Starnutie je ťažké,“ priznala herečka.
Ako ďalej vysvetlila, v istom veku sa k zmenám tela a ženskosti pridáva aj intenzívnejšie uvedomenie si plynutia času.
„Uvedomíte si, že už nemáte pred sebou nekonečne veľa času. V štyridsiatke vám to ešte nedochádza, po päťdesiatke si však začnete rátať, koľko aktívneho života je pred vami a čo ešte chcete stihnúť. Začnete sa zmierovať s tým, že vstupujete do ,mladej staroby‘. A zrazu vám dôjde, aký je život krátky,“ dodala herečka.
