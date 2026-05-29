Michaela Čobejová otvorene o starnutí žien: Priznala, že po päťdesiatke prichádza šok

Foto: Instagram (cobejova)

Frederika Lyžičiar
Vrásky nie sú jediná zmena, ktorú ženy po istom veku cítia.

Starnutie je téma, o ktorej sa síce hovorí čoraz otvorenejšie, no pre mnohé ženy zostáva citlivá. Nejde pritom iba o vrásky či zmeny tela, ale aj o pocit, že spoločnosť sa na ne zrazu pozerá inak.

Herečka zo seriálu Sľub Michaela Čobejová prezradila pre Plus Jeden deň, ako vníma obdobie, keď žena začne intenzívnejšie cítiť plynutie času, zmeny vlastného tela aj to, že sa postupne dostáva do inej životnej etapy. Otvorene pomenovala, že po istom veku môže prísť pocit neviditeľnosti, ktorý je pre mnohé ženy náročný a bolestivý.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Čobejová (@cobejova)

Prichádza pocit, že žena je prehliadaná

Michaela Čobejová na rovinu hovorí, že zmieriť sa so starnutím nie je len tak. Netvári sa, že je to ľahké, a opisuje to úplne normálne a ľudsky, tak ako to naozaj je. Opisuje obdobie, keď si žena začne uvedomovať, že ju okolie vníma inak než kedysi, menej si ju všíma a ona sama čoraz citlivejšie premýšľa nad tým, ako sa mení jej telo, ženskosť aj pohľad na vlastný život.

„V istom veku žena zistí, že je priesvitná. A to so ženskosťou súvisí. Boli ste atraktívne a zrazu nie ste. Ste prehliadané. Je to šok. K tomu sa pridajú hormóny, menopauza, zmeny tela, deti odrastú. Je to ťažké obdobie. Starnutie je ťažké,“ priznala herečka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)


Ako ďalej vysvetlila, v istom veku sa k zmenám tela a ženskosti pridáva aj intenzívnejšie uvedomenie si plynutia času.

„Uvedomíte si, že už nemáte pred sebou nekonečne veľa času. V štyridsiatke vám to ešte nedochádza, po päťdesiatke si však začnete rátať, koľko aktívneho života je pred vami a čo ešte chcete stihnúť. Začnete sa zmierovať s tým, že vstupujete do ,mladej staroby‘. A zrazu vám dôjde, aký je život krátky,“ dodala herečka.

Starať sa o seba má zmysel, no čas nezastavíme

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac