Mesežnikov v 1 na 1: Fico môže hroziť veľkým konfliktom, ak prezident nepodpíše zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.
Podľa Mesežnikova zahájila súčasná vláda frontálny útok na právny štát. V rozhovore analyzuje, aké následky pre spoločnosť bude mať rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Predpokladá, že úrad napokon zrušený bude a prezident tento zákon napokon podpíše. Podľa politológa prezident s najväčšou pravdepodobnosťou nebude riskovať veľký konflikt s Robertom Ficom. Za najväčší problém spojený s rušením úradu považuje budúcu slabú ochranu oznamovateľov protispoločenskej a korupčnej činnosti, ktorá ich bude odrádzať od nahlasovania. Vláda tak potenciálne môže podporiť zvýšenie korupčného správania.
Okrem toho sa moderátorka Karolína Piliarová so svojím hosťom rozprávala aj o problémoch v SIS. Bývalý plukovník SIS totiž tvrdí, že súčasný riaditeľ Pavol Gašpar zatiahol službu do politického boja. Mesežnikov to považuje za obrovské bezpečnostné riziko. Na niečo podobné, kedy by samotný bývalý operatívec tajnej služby takto verejne prehovoril o protizákonných praktikách súčasného šéfa SIS, si Mesežnikov v našich novodobých dejinách nepamätá.
Moderátorka a hosť diskutovali aj o aktuálnych volebných preferenciách. Mesežnikov komentoval aj obrovský prepad vo volebných preferenciách Hlasu. Strana pod taktovkou Matúša Šutaja Eštoka stratila za rok a pol takmer 10 %. Podľa Mesežnikova je možné, že do leta budú pod hranicou zvoliteľnosti.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom, politológom Mesežnikovom, v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
