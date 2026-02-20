Mesačne míňam 180 eur na nákup potravín. Zapisujem si každý výdavok, šetrím tak čas aj financie

Doba je ťažká a mnoho Slovákov si musí uťahovať opasky, kde sa len dá. Smutné je, že niektorí sú nútení šetriť aj na tom najdôležitejšom – potravinách, ktoré sú palivom pre naše telo a základom, aby fungovalo tak, ako by malo. Rozhodla som vyskúšať také šetrenie, pri ktorom sa nebudem obmedzovať, doprajem si pestrú stravu bohatú na všetky živiny a aj snacky, ktoré milujem. Podarí sa mi mesačne vyžiť zo 180 eur po celý rok? Zatiaľ to vyzerá, že som na dobej ceste.
Začiatkom februára som narazila na online diskusnom fóre na príspevok od Slováka, ktorý sa podelil o svoj návod, ako prežiť s rozpočtom na jedlo 180 eur mesačne. Stretol sa však s kritikou, pretože v jeho jedálničku chýbala pestrá strava. Uvedomila som si, že mne sa darí to isté, no bez toho, aby som si niečo odopierala. Tak som sa rozhodla začať ročnú výzvu.
Časté nákupy sú žrútom času aj peňazí
Jedným z mojich novoročných predsavzatí bolo získať viac času na to, aby som sa mohla venovať aktivitám, ktoré mám rada, a to aj počas týždňa, nielen cez víkendy. Tak som si povedala, že obmedzím chodenie do obchodov čo najviac, ako to len pôjde.
Jedlo si budem plánovať na týždeň dopredu a ušetrím tak aj na čase strávenom v kuchyni. A ruka v ruke s tým prišlo aj šetrenie financií. Zistila som to rýchlo, pretože som si každý jeden nákup zapisovala.
Január ma vyšiel presne na 180 eur
Stanovila som si mesačný rozpočet 180 eur, čo je približne výška príspevku na stravovanie, ktorý dostávam a pravidlo ísť do obchodu na nákup potravín maximálne raz za týždeň. Samozrejme, ak niečo potrebujem dokúpiť, tak to spravím.
Napokon som za január navštívila obchod 6-krát a dvakrát si objednala jedlo z donášky – v jednom prípade preto, lebo som sa chcela potešiť a v druhom preto, lebo som bola chorá a nevládala som „stáť pri sporáku“. Zároveň si uvedomujem, že mnohí takéto možnosti nemajú, a preto to neberiem ako samozrejmosť. Minula som presnú sumu, ktorú som si stanovila.
Vo februári budem možno aj v pluse
Keďže sa mi v prvý mesiac roka podarilo moje ambície naplniť, rozhodla som sa v tom pokračovať a vyzerá to tak, že budem úspešná aj vo februári.
Do konca mesiaca zostáva posledný týždeň a z môjho budgetu mi zostáva ešte 71 eur. Do obchodu plánujem ísť už iba raz, a keďže ma moje nákupy stoja priemerne 20 až 40 eur, pravdepodobne niečo ušetrím.
Keďže mi tento systém prináša len samé výhody, plánujem v ňom pokračovať do konca roka. Ak sa mi to podarí, svoje nákupy potravín za 12 mesiacov zmestím do 2160 eur. A možno mi aj niečo zostane.
