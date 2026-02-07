Za raňajky zaplatí 1 euro a za obed 3 eurá. Slovák sa podelil o svoj jedálniček lacnej stravy

Doba je ťažká a ľudia sa snažia okresávať svoje výdavky všade, kde je to možné. Najsmutnejšie je, keď niekto musí prehodnocovať, čo si dá do úst. Zdravie máme totiž iba jedno a naše telo by sme preto mali zásobovať dostatkom živín a čo najmenej ultraspracovanými potravinami. Kvalitná strava však často môže ísť do peňazí a jednoducho nie každý Slovák má na to dopriať si ju. Je však možné prežiť s rozpočtom na jedlo 180 eur mesačne?
Túto otázku anonymne položil v online diskusii Slovák, podľa ktorého sa to stále dá, no kľúčové je plánovanie jedálnička. Preto sa podelil o ten svoj.
Stravovanie za 6 eur na deň
Uviedol, že raňajky dokáže zmestiť do 1 eura a pozostávajú z ovsených vločiek, mlieka, banánu alebo iného ovocia. Jeho obed vyjde do 3 eur a obsahuje ryžu, mäso v akcii a nejakú omáčku či zeleninu. Večeru vie vtesnať do 2 eur a pochutí si na štyroch vajciach so syrom, s chlebom a so zeleninou.
„Takže v pohode sa dá vyžiť do 180 eur na osobu na celý mesiac. Len ľudia si neodoprú sladkosti, čipsy, čokolády a reštaurácie,“ podotkol s tým, že aj keď si napríklad také hovädzie mäso pri takomto rozpočte dopriať nemôže, stále sa dokáže prestravovať tak, aby mu nechýbali živiny. No nie každému sa to zdá.
Chýba pestrosť stravy
V komentároch sa ozvali ľudia, ktorí upozornili na to, že najlacnejšie mäso v akcii nemusí byť tým najvýživnejším palivom pre naše telo. A taktiež, že v jeho jedálničku chýba pestrosť ovocia alebo jogurty. „Máš pravdu, vyžiť sa dá. Či je takéto stravovanie dlhodobo udržateľné zo zdravotného hľadiska, neviem,“ stojí v jednej z množstva reakcií. „Toto nie je pestrý jedálniček,“ udrela Slovenka. Taktiež niekto pripomenul, že mu chýba desiata a olovrant.
No našli sa aj ľudia, ktorí potvrdili, že z takéhoto rozpočtu sa dá prežiť a dá sa pri ňom stravovať ešte rôznorodejšie. „Veľa sa dá čarovať napríklad s tofu, so strukovinami, zemiakmi, s mrazenou zeleninou a ovocím, s tvarohom.“ A práve tieto suroviny môžu pridať do jedálnička potrebnú pestrosť a živiny.
Podarilo sa to aj nám, a ešte za menej
My sme si vyskúšali vyžiť zo 128 eur na potraviny na mesiac a v našom jedálničku pre jednu osobu nechýbali čučoriedky, tvaroh, avokádo, losos, mleté mäso alebo šošovica. Podarilo sa nám to vďaka dôkladnému plánovaniu a obmedzeniu impulzívnych nákupov.
Ak sa do nejakého takéhoto pokusu pustíte s cieľom šetrenia peňazí, v prvom rade vždy myslite na svoje zdravie a či zásobujete svoje telo všetkými živinami, ktoré k správnemu fungovaniu potrebuje.
Nahlásiť chybu v článku