Meky jej stále chýba, no život ide ďalej: Katarína Žbirková prekvapila priznaním o láske

Katarína Žbirková sa ani po strate svojho manžela nestiahla do úzadia a naďalej zostáva aktívnou súčasťou hudobného sveta.
Ani päť rokov po smrti Mira Žbirku sa na sile jeho odkazu nič nezmenilo. Manželka Katarína Žbirková pre extra.cz úprimne priznala, že spomienky na ich spoločný život, ktorý trval takmer štyridsať rokov, sú v nej stále hlboko zakorenené. Stratu milovaného muža a výnimočného umelca vníma stále rovnako intenzívne.
Láska k hudbe aj po strate
Katarína Žbirková sa po strate manžela rozhodla pokračovať v práci, ktorá jej dáva zmysel, a naplno sa venuje opatrovaniu jeho umeleckého odkazu. „Robím manažérku, ale zároveň poriadam aj koncerty Symphonic Night Miro Žbirka, kde tá jeho hudba stále žije. Snažím sa udržiavať ten jeho odkaz,“ vysvetlila.
Čas síce plynie, no bolesť zo straty milovaného muža v nej zostáva rovnako silná. „Myslím si, že sa to nikdy nezmení. Žiadnych päť rokov. Je to, ako keby to bolo včera,“ priznala úprimne. Práve aktivita a pohľad do budúcna sú pre ňu spôsobom, ako sa s touto situáciou vyrovnať. „Ja som človek, ktorý sa pozerá dopredu, ktorý sa snaží byť aktívny, a to ma zachraňuje,“ dodala Katarína.
