Miro Žbirka žije ďalej vo svojich skladbách. Manželka Katka pokračuje v spoločných projektoch, splní mu sen

Láska dokáže prekonať aj hranice života. Katka Žbirková je ukážkou toho, že keď odíde niekto blízky, jeho odkaz môže ďalej rásť, ak sa oň stará niekto, kto mu naozaj rozumel.
Pre magazín Život poodhalila, že ani štyri roky po smrti svojho manžela, legendárneho speváka Mira „Mekyho“ Žbirku, sa tempo okolo jeho tvorby nezastavilo. Katka pokračuje v projektoch, ktoré spolu začali, a zároveň rozvíja nové nápady, aby Mekyho hudba zostala živá.
Symfonická noc, o akej Meky sníval
„Priznávam, že stále máme nejaké plány, deje sa toho neustále dosť, ale v ostatných mesiacoch sa rozbehol projekt Miro Žbirka Symphonic Night, čo sú Mekyho skladby spracované do symfonickej podoby,“ hovorí Katka Žbirková. „Robili sme koncerty v Prahe aj v Bratislave, pokračujeme v Zlíne. Na budúci rok už máme ďalšie ponuky, takže projekt bude žiť ďalej a mňa osobne to veľmi teší.“
Na koncertoch je Meky prítomný prostredníctvom videoprojekcií, ktoré pripravil ich syn David. „Je to projekt, ktorý si Meky veľmi prial. Túžil po tom, aby jeho skladby mali aj túto podobu. Vyšli tiež na CD aj na vinyle pod názvom Miro Žbirka Symphonic Night.“
