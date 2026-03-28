Medvedica s mláďatami sa pohybuje pri obci, buďte v strehu: Šelmy sa prebúdzajú zo zimného spánku

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Medvedica s tromi mláďatami sa pohybuje pri obci.

Obyvatelia aj návštevníci obce Polomka by mali byť v najbližších dňoch obozretní. V Ždiarskej doline bola spozorovaná medvedica s tromi mláďatami, pričom nie je vylúčené, že sa môže pohybovať aj v širšom okolí.

Na situáciu upozornila samotná obec Polomka na svojom facebookovom profile. Zároveň vyzvala verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, najmä v ranných a vo večerných hodinách.

V teréne je zásahový tím

Situáciu aktuálne monitoruje Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý bol vyslaný priamo do terénu. Jeho úlohou je sledovať pohyb zvieraťa a v prípade potreby zasiahnuť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí. Výskyt medvedice s mláďatami je z hľadiska bezpečnosti citlivý, keďže samica môže vnímať človeka ako hrozbu a reagovať ochranársky.

Obec apeluje na obyvateľov aj návštevníkov, aby boli pri pohybe v prírode obozretní. Zvýšená opatrnosť je dôležitá najmä v lokalitách, kde bol výskyt medveďa potvrdený.

Medvede sa prebúdzajú z hibernácie

S príchodom jari sa medvede postupne prebúdzajú zo zimného spánku a začínajú byť aktívnejšie. Po období hibernácie vyhľadávajú potravu, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich výskytu aj v blízkosti obcí či turistických trás.

Odborníci preto pripomínajú základné zásady bezpečného pohybu v prírode. V oblastiach s výskytom medveďa je vhodné obmedziť pohyb najmä pred svitaním a po súmraku, keď sú šelmy najaktívnejšie. Pohyb by ste mali smerovať po vyznačených turistických chodníkoch a vyhýbať sa hustej vegetácii či miestam so zníženou viditeľnosťou, napríklad pri vodných tokoch.

Dôležité je dávať o sebe vedieť, napríklad rozhovorom, pískaním alebo tlieskaním. Odborníci zároveň odporúčajú vyhýbať sa krmoviskám a miestam, kde sa medvede môžu zdržiavať, nevstupovať do jaskýň ani odľahlých úkrytov, ktoré môžu slúžiť ako ich útočisko. Situácia naznačuje, že s príchodom jari sa medvede opäť častejšie približujú k ľuďom a ich aktivita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať.

1 na 1
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac