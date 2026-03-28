Medvedica s mláďatami sa pohybuje pri obci, buďte v strehu: Šelmy sa prebúdzajú zo zimného spánku

Obyvatelia aj návštevníci obce Polomka by mali byť v najbližších dňoch obozretní. V Ždiarskej doline bola spozorovaná medvedica s tromi mláďatami, pričom nie je vylúčené, že sa môže pohybovať aj v širšom okolí.
Na situáciu upozornila samotná obec Polomka na svojom facebookovom profile. Zároveň vyzvala verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, najmä v ranných a vo večerných hodinách.
V teréne je zásahový tím
Situáciu aktuálne monitoruje Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý bol vyslaný priamo do terénu. Jeho úlohou je sledovať pohyb zvieraťa a v prípade potreby zasiahnuť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí. Výskyt medvedice s mláďatami je z hľadiska bezpečnosti citlivý, keďže samica môže vnímať človeka ako hrozbu a reagovať ochranársky.
Obec apeluje na obyvateľov aj návštevníkov, aby boli pri pohybe v prírode obozretní. Zvýšená opatrnosť je dôležitá najmä v lokalitách, kde bol výskyt medveďa potvrdený.
Medvede sa prebúdzajú z hibernácie
S príchodom jari sa medvede postupne prebúdzajú zo zimného spánku a začínajú byť aktívnejšie. Po období hibernácie vyhľadávajú potravu, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich výskytu aj v blízkosti obcí či turistických trás.
Odborníci preto pripomínajú základné zásady bezpečného pohybu v prírode. V oblastiach s výskytom medveďa je vhodné obmedziť pohyb najmä pred svitaním a po súmraku, keď sú šelmy najaktívnejšie. Pohyb by ste mali smerovať po vyznačených turistických chodníkoch a vyhýbať sa hustej vegetácii či miestam so zníženou viditeľnosťou, napríklad pri vodných tokoch.
Dôležité je dávať o sebe vedieť, napríklad rozhovorom, pískaním alebo tlieskaním. Odborníci zároveň odporúčajú vyhýbať sa krmoviskám a miestam, kde sa medvede môžu zdržiavať, nevstupovať do jaskýň ani odľahlých úkrytov, ktoré môžu slúžiť ako ich útočisko. Situácia naznačuje, že s príchodom jari sa medvede opäť častejšie približujú k ľuďom a ich aktivita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať.
