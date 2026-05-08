Slovenka nakrútila na video medveďa: Ťahal plagáty na obľúbenom vrchu, na výskyt upozornilo aj mesto

Zuzana Veslíková
Niektorí sa zhodli, že medveď je vo svojom domácom prostredí.

V banskobystrickej lokalite vrchu Urpín pretrváva riziko stretu s medveďom hnedým. Vo facebookovej skupine Banskobystričanov sa v uplynulých hodinách objavilo video, ktoré medzi obyvateľmi rozprúdilo diskusiu. 

Bolo zverejnené v skupine SOM z BB. Autorka príspevku menom Zuzana opísala, že zábery pochádzajú zo štvrtka, boli nakrútené krátko po ôsmej hodine večer. Je na nich vidieť, ako medveď ťahal na Urpíne plagáty, ktoré sú tu umiestnené ako reklama.

Niektorí obyvatelia Bystrice sa zhodli na tom, že medveď je vo svojom domácom prostredí, v prírode, a vlastne iba upratuje po ľuďoch. „Medvede zbavujú mesto reklamného smogu,“ podotkol jeden z komentujúcich.

No našli sa aj takí, ktorí vyjadrili obavy z toho, že sa pohybujú v blízkosti mesta. Táto časť Urpína je skutočne v blízkej vzdialenosti samotného centra.

Na výskyt upozornilo aj mesto

Ako sme vás už informovali, mesto Banská Bystrica už apelovalo na obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní, a to aj z dôvodu, že sa začala ruja medveďa hnedého.

„V čase ruje samce aktívne vyhľadávajú rujné medvedice a prekonávajú pritom dlhé vzdialenosti. Odporúčame vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie, obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus,“ zdôraznila samospráva.

