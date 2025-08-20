Medveď napadol cyklistu v obľúbenej doline v Tatrách. Muža museli previezť do nemocnice, utrpel tržné poranenia

Matej Mensatoris
Medvede na Slovensku
Udialo sa to v Jánskej doline v Nízkych Tatrách.

Medveď v stredu popoludní napadol cyklistu v Jánskej doline v Nízkych Tatrách. Muž utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši na ošetrenie.

S informáciou prišla TV Joj ktorá uvádza, že presné okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe ani dôvod, prečo medveď zaútočil. Cyklista skončil s pohryzeným lýtkom a po prevoze do nemocnice mu zranenia ošetrili.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Mimoriadna situácia: Ranený medveď môže byť nebezpečný, ušiel po zrážke s vlakom. Obce varujú obyvateľov
2.
Žene na strednom Slovensku vbehol pod kolesá medveď: Zviera sa vážne zranilo, ochranári museli konať
3.
Medveď napadol muža len pár metrov od domov: Bol na prechádzke so psom. Šelma mu spôsobila hlbokú ranu na chrbte
Zobraziť všetky články (81)
Pozri aj tento článok
Mimoriadna situácia: Ranený medveď môže byť nebezpečný, ušiel po zrážke s vlakom. Obce varujú obyvateľov

