Maturita 2025: Zverejnili témy slohov z anglického jazyka a ostatných cudzích jazykov. Čo si o nich myslíte?

Dnes viac ako 36-tisíc žiakov bude maturovať z cudzích jazykov. Anglický jazyka na všetkých úrovniach si zvolilo najviac maturantov. V poradí potom nasleduje nemecký jazyk, ktorý si zvolilo 763 žiakov a potom ruský jazyk, z ktorého bude maturovať 502 žiakov. Francúzsky jazyk si vybralo 28 maturantov, španielsky jazyk 14 maturantov. Len jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka. Informoval o tom rezort školstva.

Maturanti budú písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, t. j. cudzieho jazyka na úrovni C1.

Zadania slohových prác z cudzích jazykov boli vyžrebované o 12:30 hodine (úrovne B1 a B2) a o 13:00 hodine (úroveň C1) a postupne sa zverejňujú či zverejnili na internetových stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR či Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Téma maturitného slohu z angličtiny 2025 – B1

Books and literature

Your friend from the UK would like to know more about what books your peers are reading. Write him/her a letter (160-180 words) mentioning the following points:

• the type of literature your peers prefer,

• two factors influencing young people’s choice of literature,

• the best book you have read so far and what made it interesting for you.

Téma maturitného slohu z angličtiny 2025 – B2

Books and literature

In your English class, you were given the task of writing an article for the school magazine on the topic “Reading books is gradually becoming less important for young people”. In the article (200-220 words), mention the following points:

• the importance of reading books in your life,

• the advantages and disadvantages of reading books in print,

• the benefits of reading books in a foreign language.

Téma maturitného slohu z nemčiny 2025 – B1

Buch und Literatur

Ihr Freund / Ihre Freundin aus Deutschland möchte mehr darüber erfahren, welche Bücher die Menschen in Ihrem Alter am liebsten lesen. Schreiben Sie ihm / ihr einen Brief (160 – 180 Wörter), in dem Sie auf folgende Punkte eingehen:

• Art der Literatur, die Menschen in Ihrem Alter bevorzugen,

• zwei Faktoren, die die Auswahl von Büchern beeinflussen,

• das beste Buch, das Sie bisher gelesen haben, und was Sie daran interessiert oder

fasziniert hat.

Téma maturitného slohu z nemčiny 2025 – B2

Buch und Literatur

Im Deutschunterricht haben Sie die Aufgabe bekommen, einen Artikel für die Schülerzeitung zum Thema „Das Lesen von Büchern verliert bei jungen Menschen allmählich an Bedeutung“ zu schreiben. In Ihrem Artikel (200 – 220 Wörter) sollten Sie auf folgende Punkte eingehen:

• Bedeutung des Lesens von Büchern in Ihrem Leben,

• Vor- und Nachteile des Lesens von gedruckten Büchern,

• Nutzen des Lesens von Büchern in einer Fremdsprache.

Téma maturitného slohu z ruštiny 2025 – B1

Книги и литература

Ваш друг / Ваша подруга из России хотел бы / хотела бы узнать больше о том, какие книги читают Ваши ровесники. Напишите ему/ей письмо (160–180 слов), которое должно включать в себя следующие пункты:

• тип литературы, которому отдают предпочтение Ваши ровесники,

• два фактора, которые оказывают y Bac влияние на выбор книг для чтения,

• лучшая книга, которую Вы прочитали, и чем она Вас заинтересовала.

Téma maturitného slohu z ruštiny 2025 – B2

Книги и литература

На уроке русского языка Вам было задано написать статью для школьного журнала на тему «Чтение книг среди молодёжи постепенно утрачивает значимость». В статье (200–220 слов) прокомментируйте следующие пункты:

• значение чтения книг в Вашей жизни,

• плюсы и минусы чтения печатных книг,

• польза чтения книг на иностранном языке.

Téma maturitného slohu z francúzštiny 2025 – B1

Les livres et la littérature

Votre camarade de France aimerait en savoir plus sur les livres que vos amis aiment lire. Écrivez-lui une lettre (160 – 180 mots) dans laquelle vous développez les points suivants :

• le genre de livres que vos amis préfèrent,

• deux facteurs qui influencent le choix des livres à lire,

• le meilleur livre que vous ayez lu jusqu’à maintenant et en quoi il vous a intéressé/e.

Téma maturitného slohu z francúzštiny 2025 – B2

Les livres et la littérature

En cours de français, vous avez reçu comme devoir de contribuer au journal de l’école sur le thème : « Les jeunes à notre époque délaissent de plus en plus la lecture. » Écrivez un article (200 – 220 mots) dans lequel vous développez les points suivants :

• l’importance de la lecture dans votre vie,

• les avantages et les inconvénients de la lecture des livres imprimés/papier,

• l’intérêt de lire des livres en langue étrangère.

Téma maturitného slohu z španielčiny 2025 – B2

Libros y literatura

En la clase de español te han dado la tarea de escribir un artículo para la revista del instituto sobre el tema “Leer libros es cada vez menos importante para los jóvenes”. En el artículo (200-220 palabras), menciona los siguientes puntos:

• qué aporta la lectura de libros a tu vida,

• ventajas y desventajas de leer libros en versión impresa,

• beneficios de leer libros en un idioma extranjero

Téma maturitného slohu z taliančiny 2025 – B2

I libri e la letteratura

Durante la lezione d’italiano ti è stato assegnato il compito di scrivere un articolo (200 – 220 parole) per una rivista scolastica sul tema “La lettura dei libri sta gradualmente perdendo importanza tra i giovani”. Commenta i seguenti punti:

• l’importanza della lettura dei libri nella tua vita,

• i vantaggi e gli svantaggi della lettura dei libri stampati,

• il vantaggio della lettura dei libri in lingua straniera.