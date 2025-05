Už o pár dní sa otvára veľký outlet. Láka na zľavy až do 70 %, viac ako 120 známych značiek či Starbucks. Poteší aj Slovákov

Keď sa povie slovné spojenie dizajnérsky outlet, väčšine Slovákov napadne nákupný komplex v rakúskom Parndorfe. Práve tam každý týždeň prúdia tisíce slovenských zákazníkov, často aj z východného či zo severného Slovenska. Ako sa zdá, už čoskoro budú mať aj inú alternatívu.

Podľa najnovších správ sa totiž už o pár dní chystá otvorenie nového outletu, opäť blízko slovenských hraníc. Konkrétne ide o vyhľadávané poľské mesto Krakov, v ktorom sa 22. mája otvára Designer Outlet Krakow, informuje o tom portál Wiadomosci Handlowe.

Prvotné informácie hovoria o tom, že nákupný komplex sa bude rozprestierať na ploche 19 000 metrov štvorcových a domov tu nájde viac ako 120 obchodov populárnych svetových značiek. Tie sú budú môcť návštevníci užiť v zľavách od 30 až do 70 percent. V integrovanej obchodnej zóne by sa malo nachádzať aj deväť reštaurácií, kaviareň Starbucks a coworkingová zóna. Samozrejmosťou je 2 000 parkovacích miest vrátane podzemného parkovania.

„Sme presvedčení, že ponuka renomovaných značiek, ktoré poskytujú jedinečné nákupné zážitky za atraktívne ceny, sa stretne s veľkým ohlasom obyvateľov Krakova a získa si svojich verných fanúšikov,“ uviedol na margo projektu Thomas Reichenauer, spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti prevádzkujúcej outlet.

Priláka množstvo Slovákov

Medzi značky dostupné v outletovom centre Designer Outlet Kraków patria: Adidas, Alpine Pro, Apart, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Desigual, Digel, Diverse, Kazar, Lee&Wrangler, Mountain Warehouse, New Balance, Ochnik, Only, Puma, Smyk, Swarovski, Tommy Hilfiger, Triumph, Unisono, Venezia, Wittchen, Yes a ďalšie.

Pre Slovákov môže ísť o zaujímavú nákupnú alternatívu, nakoľko veľký a kvalitný outlet na Slovensku dlhodobo absentuje. Naposledy to s ambicióznym projektom skúšali vo Voderadoch, po neúspechu areál už roky chátra. Kým donedávna existovala nádej, že sa koncept pokúsi oživiť nový investor, dnes už vieme, že sa tak nestane.

Voľbou číslo jeden tak pre mnohých ostáva outlet v Parndorfe, ktorý sa každoročne teší z miliónov návštevníkov. Tento komplex sa rozprestiera na ploche bezmála 40 000 metrov štvorcových a ponúka viac ako 160 obchodov. Nechýbajú ani dizajnérske značky ako Gucci, Prada či Moncler.