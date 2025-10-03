Matovič si podal ruku s Huliakom: Vraj spolu pôjdu lietadlom do Cannes. Pozrieť sa majú na údajnú Počiatkovu vilu

Foto: SITA (Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR), TASR

Martin Cucík
Igor Matovič a Rudolf Huliak v spoločnej debate povedali, že sú ochotní si spolu sadnúť do lietadla a ísť do Cannes. Tam má Matovič dokázať Huliakovi, že vila skutočne patrila bývalému ministrovi Jánovi Počiatkovi.

Včerajšia relácia Kráľ na ťahu televízie TA3 priniesla nečakaný zvrat. Igor Matovič a Rudolf Huliak sa dohodli na niečom nepredstaviteľnom. Vraj spoločne nastúpia do lietadla a pôjdu pozrieť vilu, ktorá údajne podľa Matoviča patrila bývalému ministrovi dopravy a financií Jánovi Počiatkovi.

V luxusnom prostredí Cannes na Azúrovom pobreží sa vila údajne patriaca bývalému ministrovi financií a dopravy Jánovi Počiatkovi stala pred voľbami 2020 predmetom pozornosti politikov z rôznych strán.

Rozruch vyvolalo najmä video, na ktorom Igor Matovič prilepil na plot vily plagáty s nápisom: Majetok Slovenskej republiky“. Podľa mnohých odborníkov a politológov práve toto video stálo za víťazstvom strany Igora Matoviča v parlamentných voľbách v roku 2020.

Chcú spolu letieť do Cannes a kauzu konečne uzavrieť

Doteraz je táto téma nezodpovedná, prekvapivo by ju však mohol zodpovedať Matovič priamo v Cannes, spolu s Rudolfom Huliakom. Dohoda sa zrodila v relácii Kráľ na ťahu televízie TA3.

„Podľa mňa v Očovej sú chlapi a stoja si za slovom. Stojíte si za slovom?“ spýtal sa Matovič Huliaka počas relácie.

Pôjdeme spolu pred tú vilu, pred tú Počiatkovu vilu, pred ten konkrétny plot. Pôjdeme spolu, dáte ruku teraz tu, a že vám dokážem v liste vlastníctva vo Francúzsku, že to patrilo Počiatkovi, aby tieto bludy, tieto konšpirácie sme konečne uzavreli?“ vyzval Matovič ministra Huliaka.

Áno. 100 % pôjdem. Aj sa vám ospravedlním, ak tá vila bude pána Počiatka,“ odpovedal Huliak.

„Beriem vás za slovo,“ uzavrel dohodu bývalý premiér a minister financií Matovič

Podľa ich slov môže cesta nastať bez problémov aj zajtra a môžu nastúpiť do spoločného lietadla, avšak nie do vládneho špeciálu, podotkol ironicky Matovič.

