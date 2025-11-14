Masívny ruský útok na Kyjev a ukrajinská odveta: Zranení, požiare a rozsiahle škody na oboch stranách

Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko. Zranenia podľa miestnych úradov utrpelo najmenej 11 ľudí, z nich je jeden muž vo veľmi vážnom stave. Škody v dôsledku útoku zaznamenali na viacerých obytných budovách, pričom v jednej štvrti ostali niektoré z nich bez dodávok tepla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V Kyjeve zasahuje protivzdušná obrana. Nepriateľ zaútočil na hlavné mesto,“ napísal Kličko krátko pred polnocou SEČ na sieti Telegram. Päť zranených osôb vrátane tehotnej ženy podľa neho hospitalizovali.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v samostatnom príspevku uviedol, že Rusko do útoku nasadilo bezpilotné lietadlá aj rakety. „Rusi bombardujú obytné domy. Je veľmi veľa poškodených výškových budov po celom Kyjeve, prakticky v každej štvrti,“ napísal na Telegrame a vyzval ľudí, aby zostali v krytoch.
Prerušené dodávky tepla
Po ruskom útoku bolo poškodených približne 17 obytných budov. V ôsmich z nich vypukli požiare a trosky dopadli aj na jednu zo škôl. Poškodené sú tiež úseky tepelnej infraštruktúry. V kyjevskom Desňanskom obvode sú v dôsledku havarijnej situácie na tepelnej sieti dočasne prerušené dodávky tepla do niektorých budov, doplnil Kličko.
Starosta i šéf vojenskej správy apelovali na vyslanie záchranných zložiek do viacerých mestských štvrtí. Ukrajinské vzdušné sily medzitým podľa agentúry Reuters informovali, že ruské drony a rakety okrem Kyjeva smerujú aj na ďalšie ukrajinské oblasti.
Rusko, ktoré v roku 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky na tamojšie hlavné mesto. Zameriava sa najmä na ukrajinské energetické zariadenia a železničné systémy, ako aj na obytné oblasti, napísala agentúra AFP.
Ukrajina útoky opätuje
Ukrajinský dronový útok v noci na piatok poškodil v ruskom čiernomorskom meste Novorossijsk ropný sklad, obytné budovy a loď v prístave, oznámili podľa agentúry Reuters regionálne úrady. Zranenia podľa nich utrpeli traja členovia posádky plavidla. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 216 ukrajinských dronov, píše TASR.
Russian Oil Terminal Port Novorossiysk just got annihilated by Ukraine!!! pic.twitter.com/3VOxyjJxOr
— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) November 13, 2025
Úlomky zničených dronov poškodili najmenej štyri bytové domy a v niekoľkých bytoch vybili okná, uviedlo operačné veliteľstvo ruského Krasnodarského kraja, na západe ktorého Novorossijsk leží. Ukrajinský útok tiež spôsobil požiar v ropnom sklade v prekladisku, hasičom sa ho podarilo dostať pod kontrolu.
Agentúra Reuters upozornila, že nedokázala nezávisle overiť správy o útoku a ukrajinskí predstavitelia sa k nim bezprostredne nevyjadrili.
Ministerstvo obrany v Moskve prostredníctvom siete Telegram oznámilo, že 66 dronov bolo zostrelených nad Krasnodarským krajom, 59 dronov nad Čiernym morom a 45 nad Saratovskou oblasťou. Zvyšné bezpilotné lietadlá zneškodnila protivzdušná obrana nad viacerými ruskými oblasťami.
