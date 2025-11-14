Masívny ruský útok na Kyjev a ukrajinská odveta: Zranení, požiare a rozsiahle škody na oboch stranách

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko útočilo na Kyjev, Ukrajina poškodila ruský ropný sklad.

Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko. Zranenia podľa miestnych úradov utrpelo najmenej 11 ľudí, z nich je jeden muž vo veľmi vážnom stave. Škody v dôsledku útoku zaznamenali na viacerých obytných budovách, pričom v jednej štvrti ostali niektoré z nich bez dodávok tepla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V Kyjeve zasahuje protivzdušná obrana. Nepriateľ zaútočil na hlavné mesto,“ napísal Kličko krátko pred polnocou SEČ na sieti Telegram. Päť zranených osôb vrátane tehotnej ženy podľa neho hospitalizovali.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
EÚ rieši financovanie Ukrajiny: Brusel ju chce podporiť miliardami, Orbán varuje pred „nalievaním peňazí do chaosu“
2.
Ukrajina pozastavila rokovania s Ruskom. Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie sa nikam neposunuli
3.
Po mesiacoch mlčania Rusko hovorí o mieri: Moskva tvrdí, že je pripravená na rokovania. Kyjev jej neverí
Zobraziť všetky články (1407)

Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v samostatnom príspevku uviedol, že Rusko do útoku nasadilo bezpilotné lietadlá aj rakety. „Rusi bombardujú obytné domy. Je veľmi veľa poškodených výškových budov po celom Kyjeve, prakticky v každej štvrti,“ napísal na Telegrame a vyzval ľudí, aby zostali v krytoch.

Prerušené dodávky tepla

Po ruskom útoku bolo poškodených približne 17 obytných budov. V ôsmich z nich vypukli požiare a trosky dopadli aj na jednu zo škôl. Poškodené sú tiež úseky tepelnej infraštruktúry. V kyjevskom Desňanskom obvode sú v dôsledku havarijnej situácie na tepelnej sieti dočasne prerušené dodávky tepla do niektorých budov, doplnil Kličko.

Starosta i šéf vojenskej správy apelovali na vyslanie záchranných zložiek do viacerých mestských štvrtí. Ukrajinské vzdušné sily medzitým podľa agentúry Reuters informovali, že ruské drony a rakety okrem Kyjeva smerujú aj na ďalšie ukrajinské oblasti.

Ilustračná foto: SITA/AP

Rusko, ktoré v roku 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky na tamojšie hlavné mesto. Zameriava sa najmä na ukrajinské energetické zariadenia a železničné systémy, ako aj na obytné oblasti, napísala agentúra AFP.

Ukrajina útoky opätuje

Ukrajinský dronový útok v noci na piatok poškodil v ruskom čiernomorskom meste Novorossijsk ropný sklad, obytné budovy a loď v prístave, oznámili podľa agentúry Reuters regionálne úrady. Zranenia podľa nich utrpeli traja členovia posádky plavidla. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 216 ukrajinských dronov, píše TASR.

Úlomky zničených dronov poškodili najmenej štyri bytové domy a v niekoľkých bytoch vybili okná, uviedlo operačné veliteľstvo ruského Krasnodarského kraja, na západe ktorého Novorossijsk leží. Ukrajinský útok tiež spôsobil požiar v ropnom sklade v prekladisku, hasičom sa ho podarilo dostať pod kontrolu.

Agentúra Reuters upozornila, že nedokázala nezávisle overiť správy o útoku a ukrajinskí predstavitelia sa k nim bezprostredne nevyjadrili.

Ministerstvo obrany v Moskve prostredníctvom siete Telegram oznámilo, že 66 dronov bolo zostrelených nad Krasnodarským krajom, 59 dronov nad Čiernym morom a 45 nad Saratovskou oblasťou. Zvyšné bezpilotné lietadlá zneškodnila protivzdušná obrana nad viacerými ruskými oblasťami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac