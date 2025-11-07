Marek Vagovič v 1 na 1: Fico je psychicky rozložený. Agresívne útočí na novinárov. Tragédia sa môže opakovať

Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz investigatívny novinár, moderátor, komentátor a spisovateľ Marek Vagovič.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

Premiér SR Robert Fico sa ocitol na zozname hanby. Organizácia Reportéri bez hraníc ho zaradila medzi predátorov slobody tlače. Jeho meno figuruje medzi diktátormi a autoritármi sveta – a to vedľa Vladimira Putina či medzi predstaviteľmi Čínskej komunistickej strany. Investigatívny novinár Marek Vagovič v relácii uviedol, že Robert Fico musí byť psychicky rozložený, keď takto agresívne útočí na novinárov. Uviedol, že ho to prekvapuje aj vzhľadom na to, že v roku 2018  bol na Slovensku chladnokrvne zavraždený novinár. Ako spoločnosť sme podľa Vagoviča nepoučiteľní.

V diskusii sa rozprávali aj o protestoch za odvolanie Pavla Gašpara z funkcie SIS. Tisíce ľudí vyšli  tento týždeň do ulíc, aby dali najavo nesúhlas s tým, že šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar stále sedí vo funkcii, ktorá má chrániť štát, nie politických patrónov. Ulice znovu zazneli odkazom: Je to sluha Roberta Fica, nie riaditeľ SIS. Vagovič považuje Gašpara za karikatúru šéfa SIS a človeka, ktorý sa neštíti ničoho.

V rozhovore sa moderátorka Karolína Piliarová pýtala aj na novú knihu Mareka Vagoviča – Generálny omyl. Investigatívna práca prináša detaily o tom, ako v skutočnosti funguje generálna prokuratúra, ako sa Maroš Žilinka dostal do funkcie, či ako sa paragraf 363 mení na záchranné koleso pre oligarchov a spriaznených politikov.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Marekom Vagovičom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

