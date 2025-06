Manžel Moniky Hilmerovej prežíva náročné obdobie. Jeho srdcervúci odkaz mnohých dojme, čo sa stalo?

Na otázku, čoho sa najviac ľudia boja, alebo čo by nechceli nikdy vo svojom živote zažiť, by sa väčšina zhodla na rovnakej odpovedi. Za nočnú moru mnohí považujú moment, keď prídu o milovaného blízkeho človeka. Odrazu tu nie je ten, na ktorého boli zvyknutí a zmocní sa ich prázdnota a neopísateľný smútok. Niečím podobným si teraz prechádza známy tanečník a choreograf, pri ktorom stojí obľúbená herečka z Dunaja, k vašim službám. Z tohto sveta totiž odišla tá najvzácnejšia osoba v jeho živote.

Manžel Moniky Hilmerovej sa ocitol zoči-voči najnepríjemnejšiemu momentu, o ktorý sa podelil so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Zatiaľ čo niektorí by si túto súkromnú vec nechali len pre seba, iní majú potrebu sa vyrozprávať a dať najavo svoje pocity a myšlienky, ktoré v nich víria, aby sa s nimi lepšie vyrovnali a uľavilo sa im. Je pravdepodobné, že to bol dôvod, prečo tanečník Jaro Bekr zverejnil na sociálnej sieti slová, ktoré sa zrejme mnohým budú čítať veľmi ťažko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Bekr (@jarobekr)

Spomienka na sociálnej sieti

Otec dvoch detí sa rozhodol venovať odkaz svojej milovanej mame, ktorá sa naňho usmieva už len z neba. Dojímavé slová, z ktorých sa nejednému roztopí srdce v kombinácii s tými úsmevnými, ktoré opisujú nezabudnuteľné momenty s jeho mamou, v mnohých vyvolajú emócie. „Takto si ťa budem pamätať. Ako si sa smiala, ako si mi chcela dať po hlave, keď sme ti s „bráchom“ robili nervy pri večeri a ja som sa uhol, ale rozbil som si obočie o hrnček a ty si hneď odpadla,“ napísal Jaro ku koláži starých čiernobielych fotografií zachytávajúcich mamu a jeho rodinu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Bekr (@jarobekr)

Choreograf si zaspomínal tiež na to, čo ho naučila. „Ako si rada spievala. Ako si mi rozprávala o svojom detstve, nie vždy jednoduchom. Ako si ma naučila najprv piecť bábovku a neskôr aj variť, lebo si hovorila, že: Muž musí vedieť variť a tancovať. Snáď som ti to splnil a bola si na mňa hrdá,“ pokračoval v príspevku na Instagrame. Ako doplnil, je rád, že stihla spoznať jeho ženu Moniku a deti Zarku, Lea, a že oni mohli spoznať ju.

Kus z neho odišiel