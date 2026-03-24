Fanúšikovia Dunaja v slzách: Návrat Elizy dojal divákov aj herečku, realita vo vojne však bola iná

Utorková epizóda oficiálne potvrdila, že Kristína naplno rozbehla svoj plán a práve ona je za záhadnými smrťami vojakov v snahe pomstiť svojho manžela. Navyše sa plánované prerušenie železničnej trate podarilo povstalcom úspešne dotiahnuť do konca a malá Bety bola zachránená.
Azda najsvetlejším momentom však bol návrat malej Elizy Klausovej. Tá v seriáli absentovala už niekoľko týždňov, pričom po bombardovaní sirotinca bol jej osud otázny. Nakoniec sa však ukázalo, že dievčatko žije a mohlo sa vrátiť späť k rodine. Zdá sa pritom, že Walter je zmierený s tým, že nie je jeho a je predsa len ochotný pre svoju Schatzi spraviť všetko.
Moment ľudskosti popri ťažobe
„Návrat Elizy ma veľmi potešil. Kristínka je čarovné dievčatko, veľmi šikovné, ľahko sa s ňou pracuje. Potešil ma moment ľudskosti, ktorý sa popri všetkej ťažobe, ktorú vojna prináša, podarilo dostať na televízne obrazovky,“ povedala k tejto zápletke Janka Majeská, predstaviteľka Helgy, pre Markízu.
Vyjadrenie tiež poskytla historička Eva Škorvánková. Objasnila: „Počas druhej svetovej vojny boli státisíce detí v rámci Európy vytrhnuté zo svojich rodín a domovov. Kvôli ponemčeniu (nenemeckých detí) alebo v rámci programu „Kinderlandverschickung“ (KLV) alebo evakuácií boli umiestnené do detských domovov alebo hosťujúcich rodín, kde sa z nich mali stať vzorové árijské deti, alebo aby boli chránené pred bombardovaním. Napriek tomu, že niektoré deti sa vrátili ku svojim rodinám, pre mnohých sa návrat domov pretiahol až do povojnového obdobia. Mnohé deti vojny desaťročia mlčali o svojich zážitkoch a odlúčení, prežívali celoživotnú traumu, ktoré prehlbovali spomienky na útek a vysídlenie. Po vojne Nemecký Červený kríž a jeho Vyhľadávacia služba pomáhala (a pomáha) dodnes pri dohľadávaní nezvestných detí a zjednocovaní rozdelených rodín.“
