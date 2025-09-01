Mala asi len 16 rokov: Kráľovná Kamila sa mala ako mladá brániť sexuálnemu napadnutiu. O tomto roky mlčala

Reagovala rázne – vyzula si topánku a útočníka ňou udrela.

Kráľovná Kamila mala prežiť skúsenosť, ktorá je nepríjemne blízka mnohým ďalším ženám. Aspoň to v knihe Power and the Palace opisuje bývalý kráľovský redaktor denníka The Times Valentine Low, ktorý tvrdí, že kráľovná tento príbeh porozprávala Borisovi Johnsonovi v roku 2008.

V čase incidentu mala mať len šestnásť alebo sedemnásť rokov a všetko sa odohralo vo vlaku smerujúcom na stanicu v londýnskej štvrti Paddington. Ako informuje BBC, počas cesty narazila na muža, ktorý sa ju mal pokúsiť sexuálne napadnúť a začal sa jej nevhodne dotýkať.

Bránila sa vlastnou topánkou

Mladá Kamila si vtedy údajne spomenula na rady svojej matky, ktorá jej vždy zdôrazňovala, ako sa v podobnej situácii zachovať.

Foto: pexels

Reagovala rázne – vyzula si topánku a útočníka ňou udrela. Po príchode do Londýna incident okamžite nahlásila personálu a muža mali následne zatknúť.

Aj dnes sa kráľovná tomuto problému venuje s mimoriadnou intenzitou. Dlhodobo podporuje obete domáceho násilia, sexuálneho napadnutia a znásilnenia. Je patrónkou charitatívnej organizácie SafeLives a pravidelne navštevuje útulky pre ženy aj krízové centrá pre obete sexuálneho násilia. Podľa zdrojov blízkych kráľovnej o vlastnej negatívnej skúsenosti nikdy verejne nehovorila. Nechcela, aby sa pozornosť upriamila na jej príbeh namiesto príbehov žien, ktoré pomáha podporovať.

„Nechcela na seba upriamovať pozornosť na úkor ich skúseností,“ dodáva Low.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
