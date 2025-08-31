Mal by odstúpiť: Šéf SIS Pavol Gašpar si nesplnil zákonnú povinnosť, tvrdí Michal Šimečka

Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar by mal odstúpiť. Skonštatoval to v súvislosti s jeho dopravnou nehodou predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ako zdôraznil, Gašpar nemal na svoj post žiadnu kvalifikáciu, riaditeľom sa stal len ako záplata za svojho otca, aby strážil záujmy rodinného klanu.
„Navyše sa objavilo podozrenie, že si nesplnil svoju zákonnú povinnosť – športové auto, s ktorým havaroval a zranil maloletú osobu, nemal uvedené v majetkovom priznaní. Na riaditeľa SIS musia platiť tie najprísnejšie kritériá. Pán Gašpar ich nespĺňa ani náhodou,“ vyhlásil Šimečka.
Šéf SIS v sobotu 30. augusta na sociálnej sieti zverejnil príspevok, kde uviedol, že bol účastníkom dopravnej nehody. Zdôraznil, že pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.
