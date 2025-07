Majú veľký strach o jeho zdravie. Lukáš Latinák šokoval fanúšikov svojím vzhľadom, boja sa, či je v poriadku

Mnohí ho poznajú ako urasteného charizmatického chlapa s iskrou v očiach a so zmyslom pre humor. Jednoducho muža, ktorý má talent zahrať hocičo a ešte k tomu dokáže pohotovo zaimprovizovať, čo ukázal v známej televíznej šou Partička. Spolu s ostatnými hercami bol jej dlhoročným účinkujúcim. Ak by ste ho však porovnali z tej doby, keď hviezdil spolu s Petrou Polnišovou, Mariánom Miezgom a Jurajom Kemkom v spomínanej relácii a teraz, každý by si všimol viditeľnú zmenu. Nie je však reč o starnutí a pribúdajúcich vráskach, ale o niečom, čo u mnohých až vyvoláva obavy o jeho zdravie.

Herec Lukáš Latinák bol vždy chlap ako hora a mal plné líca. Dnes je to už minulosť. Pred nejakou dobou totiž schudol, čo priznal vo februári tohto roka v relácii STVR Záhady tela, ako uviedol Koktejl. Vtedy vyšiel s pravdou von, že dal dole 12 kilogramov. Ako povedal moderátorovi Mariánovi Miezgovi, nevie, čo to spôsobilo, no výsledok je taký, že ručička na váhe mu ukazuje o pár čísiel menej a košele na ňom len visia.

Vyzerá inak ako kedysi

Umelec informoval o úbytku hmotnosti s úsmevom na tvári a obrátil to na humor, pričom sa zdalo, že aj ostatní to tak vzali. Tentokrát však žarty idú bokom. Lukáš pred tromi dňami zverejnil na Facebooku fotografiu zo zákulisia divadelného predstavenia, z ktorej mnohí ostali šokovaní.

„Včera na poslednom predstavení v tejto sezóne v Stupave sme mali vzácnu návštevu, Petra Sagana, ktorý si s nami, v Náš priateľ René… aj zahral… a nie prvýkrát… Ďakujeme,“ napísal umelec k záberu, ktorý naháňa strach.

Lukáš vyzerá na snímke veľmi vychudnuto. Zmenila sa hlavne jeho tvár, ktorá je prepadnutá, hoci je vidieť, že má menšie aj brucho. Vyzerá to tak, akoby z herca vyprchal život a nebol to ten, na ktorého si mnohí pamätajú. Pochopiteľne, že jeho fanúšikovia neskrývali strach a dali najavo pod fotografiou svoje obavy. „Pán Lukáš Latinák, nejaký ste veľmi pochudnutý, vyzeráte nezdravo. Bože, dúfam a verím, že zdravotne ste v poriadku,“ vyjadrila sa jedna žena, ktorá sa bojí o hercovo zdravie.

Mnohým utkvel v pamäti nielen v Partičke, ale aj v seriáli Profesionáli, kde hral Hurku, známeho svojou láskou k dobrému jedlu a ku klobásam. „Keď si spomeniem, ako vyzeral pán Lukáš Latinák v Profesionáloch, tak na tejto fotke je z neho polovica. Ale teraz je trend držať milión diét, cvičit a vyzerať dokonale. Ale možno sa pán Latinák rozhodol zmeniť svoj životný štýl a nás je do toho nič, či schudol, alebo nie. Každý má svoje starosti a radosti,“ napísal fanúšik, ktorý to celé vzal z opačného konca a uviedol, že za zmenou postavy nemusí byť nič zlé.

Čo mu ešte odkazujú?