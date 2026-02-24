Developeri si brúsili zuby na pozemok: Farmárovi núkali skoro 13 miliónov eur, on ich odmietol

Jeho pozemok na území Mechanicsburgu má rozlohu 261 akrov, teda približne jeden kilometer štvorcový. Vlani si túto pôdu všimli miestni developeri, ktorí hľadali vhodnú lokalitu na výstavbu dátového centra. Farmára následne oslovili s mimoriadne lákavou ponukou.
Ako uviedol v rozhovore pre FOX43 News, za jeden aker (zhruba 4 046 metrov štvorcových) mu ponúkli 60-tisíc dolárov (približne 51-tisíc eur).
Celkovo by tak za svoje dve farmy získal viac než 15 miliónov dolárov, čo je zhruba 12,73 milióna eur.
Chcel pôdu prenechať ďalším farmárom
Odpoveď Mervina však bola jednoznačná: „Povedal som nie. Nemám záujem o zničenie svojich fariem. To bol môj konečný záver. Nezaujímala ma ekonomická stránka veci. Nechcel som byť svedkom toho, ako sa moja pôda ničí,“ vysvetlil.
O to väčšie prekvapenie prišlo pre developerov vo chvíli, keď sa farmár rozhodol osloviť neziskovú organizáciu Lancaster Farmland Trust.
Tá na svojej oficiálnej stránke uvádza: „Naším poslaním je energicky urýchliť trvalú ochranu a správu poľnohospodárskej pôdy v okrese Lancaster. Ako jedna z najstarších a najúspešnejších organizácií na ochranu poľnohospodárskej pôdy v krajine sme doteraz ochránili viac ako 38 310 akrov (približne 155 kilometrov štvorcových) poľnohospodárskej pôdy. A naša práca tým ani zďaleka nekončí.“
