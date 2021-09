Majitelia podnikov prišli za víkend o tisíce. Sťažujú sa, že Bardejov prešiel do bordovej fázy zo dňa na deň

Gastroprevádzky v Bardejove nie sú spokojné s tým, že sa okres dostal do bordovej fázy podľa COVID automatu skôr. Spôsobilo im to viaceré problémy. V prípade, že nepríde pomoc od štátu, sú v otázke ďalšieho fungovania skeptickí. Od piatka (17. 9.) je okres Bardejov zaradený v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe.

“Mali sme počas víkendu rezervované dve podujatia, svadbu a oslavu. Svadbu sme ponechali, keďže hostia boli všetci očkovaní a aj počet hostí nebol prekročený. Druhé podujatie sme na základe dohovoru s hosťami zmenili na catering, čiže z nášho pohľadu sme prišli o príjmy z nápojov,” uviedol pre TASR riaditeľ hotela Bellevue Kamil Boháč.

Pripomenul, že doteraz boli zmeny k pondelkom. “Akým spôsobom majú podnikatelia alebo objednávatelia napríklad pri svadbe reagovať na takúto extrémnu požiadavku Úradu verejného zdravotníctva? Majú nakúpený tovar, prichystaný personál, respektíve z opačnej strany uhradené zálohy za priestor, stravu, diskdžokeja, fotografa, koláče a podobne,” skonštatoval Boháč.

Hotel je momentálne pár dní mimo prevádzky, keďže interiéry sú povinne zavreté, na terasách je chladno. “Budem rozmýšľať, čo a ako ďalej, predstava reprízy minulej zimy je frustrujúca vzhľadom na nepostačujúcu pomoc od štátu. Čo sa týka zamestnancov, zatiaľ čakám, ak sa situácia bude opakovať ako vlani, budem nútený pristúpiť k redukcii, a to výraznej,“ povedal Boháč. Odhadol, že v dlhodobom horizonte sa straty môžu dostať na úroveň 40 000 eur až 70 000 eur. Počas leta fungovali takmer normálne, v prevádzke nebola sauna.

Úrady a médiá vraj robia paniku

“Pre vydané opatrenie máme od 20. septembra zatvorené. Všetky svadby a oslavy boli presunuté na budúci rok v lete, lebo vtedy podľa úradov COVID-19 na Slovensku nie je. Úrady a médiá urobili toľko paniky, že samotní hostia sa osláv nechcú, respektíve boja sa zúčastniť,” reagoval pre TASR Martin Konfederák zo Svadobnej agentúry Susane. Straty podľa neho rátajú v tisíckach eur a museli pristúpiť aj k redukcii počtu zamestnancov.

Počas leta fungovali podľa aktuálnych možností vyplývajúcich z opatrení. “Snažili sme sa zorganizovať oslavy pre všetkých, ktorí mali záujem o oslavu, a mnohokrát aj niekoľko osláv za sebou,” doplnil Konfederák. Obmedzenia by zaviedol v konkrétnych oblastiach, kde je ohnisko ochorenia COVID-19 a nie v celom okrese.

V Cactus Restaurant & Grill sa rozhodli, že budú k dispozícii len pre očkované osoby. “V podstate ani veľmi na výber nemáme, ak chceme mať otvorený interiér reštaurácie. Obmedzuje to prevádzku, máme menej klientov. Máme aj rozvozy, začali sme to počas prvej vlny, ale sme skôr reštaurácia zameraná na to, aby klienti chodili k nám,” zhodnotil manažér reštaurácie Erik Richvalský.

“Ťažko povedať, čo to spôsobí. Ak mám byť úprimný, veľmi optimisticky to nevidím. Reštaurácie, ktoré fungovali počas prvej a druhej vlny, nie sú na tom dobre. Ak to bude tak, že štát nebude pomáhať, tak si myslím, že žiadna prevádzka to nemá šancu vydržať,“ zhrnul Richvalský.