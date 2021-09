Očkovaní na vstup do nemocnice a k lekárovi test nepotrebujú. Nové usmernenie však nepoteší každého

Vstup do nemocníc či ambulancií môže byť podmienený testovaním na prítomnosť nového koronavírusu v prípade, že lekár nerozhodne inak. Opatrenie by sa nemalo týkať plne očkovaných osôb. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách.

Účelom usmernenia účinného od 8. septembra je nastavenie spôsobu testovania pacientov u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva tento krok zdôvodnil napríklad tým, že zdravotnícke zariadenia sú jedným z miest, v ktorých môže dochádzať k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta a od pacienta na zdravotnícky personál alebo opačne.

Očkovaní test nepotrebujú

Pre kompletne zaočkované osoby, ktoré chcú navštíviť ambulantného lekára, vrátane zubného lekára, by sa test nemal vyžadovať. Takýto pacient ale nemôže mať pozitívnu epidemiologickú anamnézu, teda úzky kontakt s osobou pozitívnou na nový koronavírus, ďalej by nemal byť po návrate z rizikovej krajiny a ani mať klinické príznaky ochorenia COVID-19. MZ SR zdôrazňuje, že aj v tomto prípade je testovanie na rozhodnutí lekára.

U neočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb sa antigénový, RT-PCR alebo rýchly test môže aj nemusí vyžadovať. Ministerstvo aj v tomto prípade ponecháva rozhodnutie na lekárovi. V prípade, že poskytovateľ zdravotnej služby si test vyžiada, pacienta má usmerniť telefonicky alebo emailom. Ak si pacient nebude vedieť test zabezpečiť, absolvovať ho môže až v ambulancii, objednajú ho na presný termín. Lekár musí mať vyhradený čas na vyšetrovanie aj takého pacienta, ktorý je v karanténe alebo v izolácii.

Kedy test potrebujete?

V prípade hospitalizácie, a to aj jednodňovej, by mali všetci pacienti, teda kompletne zaočkovaní, nezaočkovaní alebo nekompletne očkovaní pred plánovanou hospitalizáciou disponovať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. Nemocnica by mala zabezpečiť PCR testovanie aj v prípade akútnych stavov, ak to dovolí zdravotný stav pacienta. Hospitalizované deti do troch rokov sa testovať nemusia, nesmú však mať klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Povinnosť mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín by sa mal vyžadovať od všetkých pacientov aj v doliečovacích zariadeniach či kúpeľoch. Platiť by to malo aj pre osoby sprevádzajúce pacientov pri hospitalizácii, čiže napríklad pre partnerov pri pôrode ženy či pre pôrodné duly. V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti dieťaťa do troch rokov môže zabezpečiť testovanie sprevádzajúcej osoby aj nemocnica.

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku oznámila, že od pondelka (27.9.) bude vyžadovať od pacientov doklad o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Výnimku majú deti do 12 rokov a pacienti v akútnych stavoch. “V prípade, že sa pacient pri vstupe do nemocnice nebude vedieť preukázať príslušným dokladom, nasmerujú ho na mobilné odberové miesto ÚVN Ružomberok na Považskej ulici 12, kde mu urobia antigénový test za poplatok päť eur,” uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Potvrdila, že nemocnica postupovala v súlade so spomínaným usmernením.