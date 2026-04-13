Maďarsko čaká nová éra: Tisza ovládla voľby a získala ústavnú väčšinu, Magyar sľubuje nový smer

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Magyar chce vládnuť pre všetkých Maďarov.

Vláda strany Tisza bude vládou všetkých Maďarov. Po víťazstve v nedeľňajších parlamentných voľbách to v pondelok vyhlásil líder tejto strany Péter Magyar, ktorý sa všetkým občanom doma aj v zahraničí poďakoval za dôveru. TASR o tom informuje podľa agentúry MTI.

Magyar podľa vlastných slov považuje za veľkú česť, že Tisza získala najviac hlasov v histórii maďarských volieb. Výsledok vníma ako mandát na zostavenie budúcej vlády a „prácu na slobodnom, európskom, fungujúcom a ľudskom Maďarsku v nasledujúcich štyroch rokoch“.

Sľub premiéra a vízia vlády

„Ako premiér budem každý deň a každú hodinu pracovať na bezpečnosti a rozvoji našej krajiny a na blahu maďarského národa. Nech mi v tom pomáha Boh!“ napísal.

Foto: TASR/AP

Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.

Reakcia expertky a nový smer krajiny

Expertka strany Tisza na zahraničnú politiku Anita Orbánová uviedla, že Maďarsko si v nedeľu zvolilo nový smer. „Maďarský ľud udelil strane Tisza ústavnú väčšinu s jasným mandátom: obnoviť právny štát a vrátiť Maďarsko na miesto, ktoré mu právom patrí medzi demokratickými štátmi v Európe,“ napísala na X a poďakovala sa voličom. „Odteraz sa budeme každý deň snažiť získať si vašu dôveru,“ vyhlásila.

