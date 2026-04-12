Orbán zablahoželal Magyarovi k víťazstvu: Priznal porážku vo voľbách, výsledok je pre neho bolestivý

Líder maďarskej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v nedeľu uviedol, že maďarský premiér Viktor Orbán mu telefonicky zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Magyar to napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.
Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán v nedeľu večer krátko po 21.20 h priznal porážku v parlamentných voľbách. Po sčítaní viac ako 60 percent hlasov získa strana TISZA v prepočte 136 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 56 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
Líder opozície Magyar už predtým po sčítaní 30 percent hlasov voličov na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevok, v ktorom napísal „Ďakujeme, Maďarsko“. Bezprostredne po zatvorení volebných miestností sa poďakoval voličom strany TISZA a vyjadril opatrný optimizmus, pričom deň konania volieb označil za „sviatok demokracie“.
Výsledok je pre Orbána bolestivý
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. Premiér to povedal pri budapeštianskom multifunkčnom centre Bálna pred zhruba dvoma stovkami svojich priaznivcov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa; čas rozhodne. My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu,“ povedal premiér a uznal porážku Fideszu v prospech opozičnej strany TISZA Pétera Magyara. „Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov „nikdy nesklame“.
Von der Leyenová privítala Orbánovu porážku
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala nedeľňajšiu porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách a uviedla, že „srdce Európy bije v Maďarsku silnejšie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
