Macron telefonoval s Lukašenkom: Ide o prvý známy telefonát medzi nimi od začiatku ruskej invázie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych otázkach a vzťahoch Bieloruska s EÚ a predovšetkým s Francúzskom. S odvolaním sa na bieloruské médiá a kancelária bieloruského lídra o tom informovali agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
O čom diskutovali?
Prvý známy telefonát medzi Macronom a Lukašenkom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa uskutočnil v čase, keď európski predstavitelia intenzívne hovoria o potrebe pripraviť sa na možné rokovania s Ruskom v prípade, že zlyhajú diplomatické snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Bielorusko je bývalou sovietskou republikou a kľúčovým spojencom Ruska. Moskva využila na začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 aj jeho územie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslednom čase opakovane varuje, že Rusko sa pokúša o väčšie zapojenie Bieloruska do vojny.
