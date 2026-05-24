Poslanci sú pripravení podporiť odvolávanie Tarabu: Na svojom mieste vraj už dávno nemal byť

Petra Sušaninová
TASR
Oči sa upierajú aj na Danka.

Poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí sú pripravení dodať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa odvolával minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol poslanec hnutia Július Jakab.

„Sme pripravení dodať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra Tarabu. Minister Taraba tam už dávno nemal byť, celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú z Tatier robiť svoj biznis, a preto aj my hovoríme, že minister Taraba nemá byť na svojom mieste. Hnutie Slovensko je pripravené okamžite podporiť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra Tarabu,“ vyhlásil Jakab s tým, že podpisy vie dodať celý ich poslanecký klub.

Šéf SNS Andrej Danko má teraz podľa Jakaba možnosť ukázať, ako to myslí s kritickými vyjadreniami na adresu vlády i Tarabu. „Tak nech Danko teraz ukáže, či si stojí za svojim chlapským slovom alebo je len handrou v rukách Roberta Fica. Zase s ním všetko poutierajú a Andrej Danko nedosiahne nič, nevymení Tarabu a dokonca bude iba taký poslušný prisluhovač vlády Roberta Fica, tak ako to dokazuje tieto tri roky,“ skonštatoval opozičný poslanec.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Taraba nemieni z funkcie odísť

Poslankyňa za PS Tamara Stohlová v nedeľu uviedla, že jedným z krokov hnutia je aj iniciovanie odvolávania Tarabu v parlamente. Odmietla však, že by existovala dohoda PS a SNS na podpore odvolania ministra. Takisto to poprela aj SNS. Danko chce navrhnúť odvolanie Tarabu z postu ministra premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) osobne v pondelok (25. 5.).

Premiér zvolal stretnutie Tarabu s Dankom. Fico však pri návrhu na personálnu výmenu vo vláde žiada od SNS garanciu udržania vládnej väčšiny v parlamente. Taraba nemieni podľa svojich slov odísť z funkcie ministra. Tvrdí, že Danko je informovaný o dianí na envirorezorte. Stojí si aj za prípravou návrhu zonácií národných parkov.

Taraba obviňuje Danka: Tvrdí, že ponúkol jeho miesto Filipovi Kuffovi a dohodol sa s PS

