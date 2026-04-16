Má zatvorené oči, je v intímnej póze: Trump zverejnil fotku, kde je s Ježišom, Boh vraj hrá s jeho kartami

Prezident USA Donald Trump zverejnil na sociálnych sieťach ďalší obrázok, na ktorom je tentoraz vyobrazený v objatí s Ježišom, informovala agentúra Reuters.
Digitálne upravený obrázok zverejnený na sieti Truth Social zachytáva Trumpa so zatvorenými očami v pomerne intímnej póze – Ježiš stojí za ním, pričom ho ľavou rukou objíma okolo pliec a pravú má na Trumpovej hrudi. Obe postavy majú hlavy naklonené k sebe a zatvorené oči, čo pôsobí dojmom duchovného alebo emotívneho spojenia. Pred Trumpom je mikrofón a v pozadí americká vlajka.
Trump príspevok zdieľal s komentárom
Obrázok Trump prezdieľal od iného používateľa internetu, ktorého príspevok sa končil slovami: „Boh možno hrá Trumpovými kartami!“ Trump k zdieľanému príspevku doplnil komentár: „Radikálnym ľavicovým šialencom sa to nebude páčiť, ale mne sa to zdá celkom pekné!!!“
Začiatkom týždňa Trump zverejnil iný obrázok, na ktorom bol on sám zobrazený ako postava pripomínajúca Ježiša. Príspevok vyvolal veľkú kritiku nielen v cirkevných kruhoch a Trump ho neskôr vymazal.
Spor s pápežom Levom XIV.
Trump, ktorý nie je pravidelným návštevníkom kostola a bohoslužieb, má silnú podporu medzi kresťanskými voličmi vrátane katolíkov. Momentálne sa však dostal do sporu s pápežom Levom XIV., prvým v USA narodeným vodcom katolíckej cirkvi; Lev totiž odsudzuje vojnu začatú USA a Izraelom proti Iránu.
Trump v utorok večer pápeža opäť kritizoval a na sieti Truth Social ho vyzval, aby sa vyjadril k zabíjaniu protestujúcich v Iráne, pričom zopakoval, že „Irán s jadrovou zbraňou je absolútne neprijateľný“. Do polemiky sa zapojil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý v roku 2019 konvertoval na katolicizmus a ktorý uviedol, že pápež sa mýli, keď tvrdí, že Ježišovi nasledovníci „nikdy nie sú na strane tých, čo kedysi používali meč a dnes zhadzujú bomby“. Vance dodal, že pápež by sa mal pri teologických vyjadreniach vyhýbať politickým interpretáciám.
Pápež reaguje a kritizuje mocnosti
Pápež Lev v reakcii uviedol, že sa administratívy Donalda Trumpa „nebojí“ a že sa bude aj naďalej vyjadrovať k citlivým globálnym otázkam. V pondelok, počas návštevy v Alžírsku, Lev kritizoval „neokoloniálne“ mocnosti porušujúce medzinárodné právo, aj keď žiadnu z nich priamo nepomenoval.
Reakcie na Trumpov najnovší príspevok boli miernejšie než po predchádzajúcej podobnej kontroverzii, no do diskusie sa opäť zapojili aj predstavitelia katolíckych organizácií a americkej politiky. Katolícka organizácia Knights of Columbus zverejnila vyhlásenie svojho najvyššieho predstaviteľa Patricka Kellyho, ktorý pápeža obhajuje a pripomína, že „pápež Lev XIV. opakovane vyzýva na mier, dialóg a zdržanlivosť“. „Slová Svätého Otca nie sú politickými témami – sú odrazom samotného evanjelia,“ dodal Kelly.
Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson priznal, že ho „trochu zaskočili“ pápežove slová, že Boh nevypočuje modlitby tých, ktorí vedú vojnu… alebo niečo podobné.“ Pripomenul súčasne, že v kresťanskej teológii „je to veľmi dobre vyriešená záležitosť,“ keďže „existuje niečo, čo sa nazýva doktrína „spravodlivej vojny“.
Johnson zrejme odkazoval na prejav pápeža Leva z 29. marca, keď na Námestí svätého Petra vo Vatikáne povedal: „(Ježiš) nepočúva modlitby tých, ktorí vedú vojnu, ale odmieta ich a hovorí: „Aj keď sa mnoho modlíte, nebudem ich počúvať: vaše ruky sú plné krvi‘.“
