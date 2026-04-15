Cestujúci zažili chvíle hrôzy: Neznámy muž v MHD mával nožom na pasažierov a napádal ich pľuvaním

Nina Malovcová
TASR
Muž ohrozoval ľudí nožom na zastávke Hálova.

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu výtržníctva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v nedeľu (12. 4.) v Bratislave. Ten sa mal v autobuse nachádzajúcom sa v tom čase na zastávke MHD Hálova dopustiť hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že po nastúpení vytiahol nôž, ktorý držal v ruke a demonštratívne ním mával pred ostatnými cestujúcimi.

TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Spresnila, že konanie páchateľa pokračovalo v autobuse tým, že bezdôvodne opľul doposiaľ nestotožnených cestujúcich, na ktorých sa ďalej zaháňal nožom, a následne poškodil zadné sedadlo.

Polícia žiada o pomoc verejnosť

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

Objavili nový druh pavúka: Žije v stenách bytov a ani si ho nemusíte všimnúť. Je…

