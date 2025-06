Má toho plné zuby. Adrianu Polákovú dohnala nepríjemná skúsenosť s hosťom k zásadnej myšlienke, ktorá mnohých šokuje

Potom, čo dala zbohom markizáckemu Teleránu a rozhodla sa pre život so svojím manželom v Rakúsku, zrejme ešte netušila, čo ju čaká. Po zrekonštruovaní kaštieľa v Burgau, z ktorého spravili penzión, sa začali obracať, ako sa len dalo. Bývalá moderátorka sa stará takmer o všetko a rieši množstvo záležitostí, ktoré sa týkajú historického objektu. Keďže sa často prihovára svojim fanúšikom na sociálnej sieti, neraz dala najavo, koľko má práce. V poslednom čase riešila hlavne exteriér kaštieľa, vrátane bazéna a fontány a nechýbali ani zábery na rozrytú záhradu.

Dá sa povedať, že Adriana Kneissl, kedysi Poláková, je dievča pre všetko. Ako píše Báječná žena, pre hostí pripravuje raňajky, upratuje izby, nakupuje, stará sa o záhradu, ale i o zvieratá, vrátane sliepok a snaží sa zabezpečiť plynulý chod celého zariadenia. Neraz sa vyjadrila, čo ešte všetko má pred sebou, a že to nie nič jednoduché, no na druhej strane sa vždy teší na hostí a na ich opätovné návraty.

Nad čím rozmýšľa?

Ako uviedla vo svojich príbehoch na Instagrame, v prevažnej väčšine k nej do kaštieľa zavítajú veľmi príjemní ľudia. Krvný tlak jej však zdvihol jeden podráždený hosť, ktorý mal mať u nej na záhrade svadbu, no počasie mu to znemožnilo, a tak nastal časový sklz. Keď prišli neskôr po daždi svadobčania, nebolo nič pripravené, a to dal Adriane poriadne pocítiť. Aj keď je to jeden z mála, i napriek tomu v bývalej moderátorke tento incident vyvolal rôzne emócie. „Bude to znieť šokujúco, ale rozhodla som sa, že ja sa tu asi viac rozčuľovať nechcem,“ vyslovila nahlas Adriana.

Dokonca jej v hlave začala vŕtať myšlienka, z ktorej budú zrejme mnohí prekvapení. „Viete, nad čím som začala rozmýšľať? Že to tu predám! Zdravie mám len jedno, roboty je tu viac, než som si myslela, že tu bude. Už sme sa o tom aj s mužom rozprávali,“ prezradila Adriana, ktorá má zrejme už dosť života plného stresu. Hoci to nie je isté, bývalá moderátorka už má plán, čo by robila, keby nemala panstvo.

