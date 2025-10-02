Ľudia v panike vybiehali z budov: Zemetrasenie v Istanbule vystrašilo obyvateľov, školy museli evakuovať

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Najväčšie turecké mesto zasiahlo zemetrasenie.

Najväčším tureckým mestom Istanbul a okolitými oblasťami vo štvrtok otriaslo stredne silné zemetrasenie, ktorému namerali predbežnú magnitúdu 5,0, uviedol úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD. Vážne škody či obete bezprostredne nehlásili.

Informovala o tom agentúra AP, píše TASR. Zemetrasenie zasiahlo región o 14.55 h miestneho času (13.55 h SELČ), jeho hypocentrum sa nachádzalo nachádzalo hĺbke 6,7 kilometra v oblasti Marmarského mora.

Ľudia v panike vybiehali z budov

Istanbul, kde žije 16 miliónov ľudí, sa nachádza v oblasti, kde nemožno vylúčiť aj silné zemetrasenie. V dôsledku najnovších otrasov ľudia v panike vybiehali z budov. Ako informovala súkromná televízia NTV, študentov z niektorých škôl evakuovali.

Kancelária provinčného guvernéra uviedla, že podľa prvotných informácií nedošlo k žiadnym vážnym škodám a že do terénu boli vyslané tímy, ktoré situáciu skontrolujú. Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. V auguste pri zemetrasení s magnitúdou 6,1, ktoré udrelo v meste Sindirgi na severozápade Turecka, zahynula jedna osoba a desiatky sa zranili.

Spomienka na katastrofu z roku 2023

Vo februári 2023 si otrasy s magnitúdou 7,8 na juhu krajiny, vôbec najničivejšie v modernej histórii Turecka, vyžiadali viac než 53 000 obetí. Zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Ďalších 6 000 ľudí prišlo o život v severných častiach susednej Sýrie. Desiatky tisíc ľudí utrpeli zranenia.

