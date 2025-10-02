Osudová chyba: Vodič pod vplyvom drog a so zákazom šoférovania unikal nitrianskej polícii, zabočil však do slepej uličky

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry počas nočnej služby svetelným a zvukovým výstražným znamením zastavovali vozidlo Audi Q7. Vodič nereagoval a zrýchlil, odbočil však do slepej uličky.
Po zastavení sa snažila posádka vozidla z miesta ujsť, avšak policajti im boli v pätách. Za použitia hrozby služobnou zbraňou boli vyzvaní, aby si ľahli na zem.
Vodič policajtom povedal, že unikal, lebo má zákaz viesť motorové vozidlá a tiež, že užil pred jazdou drogy.
„Vykonaná lustrácia potvrdila udelený zákaz, ktorý mal do mája roku 2027. S vodičom bol vykonaný skríningový test na drogy, ktorý vyšiel pozitívny na metamfetamín. Vyšetrenie v nemocnici výsledok potvrdilo a rozšírilo aj o pozitívny výsledok na marihuanu,“ informovala nitrianska krajská polícia.
V aute našli podozrivé predmety
V okolí auta boli na zemi podozrivé predmety, papierová skladačka a niekoľko igelitových vrecúšok s bielou kryštalickou látkou. O týchto veciach posádka tvrdila, že im nepatria.
Kriminalistický technik podľa polície podozrivé veci zaistil. Privolaný psovod so služobným psom vo vnútri vozidla označili miesta, kde sa drogy nachádzali, alebo sa ešte môžu nachádzať. Poverený príslušník polície vo veci začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.
