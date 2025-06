Ľudia sú nadšení z toho, ako bude vyzerať nový Draco Malfoy: Jednu vec seriálu Harry Potter nedokážu odpustiť

Pred pár dňami svet spoznal nových mladých hercov, ktorí stvárnia Harryho, Hermionu a Rona v pripravovanom seriáli z dielne HBO, ktorý znova oživí populárnu knižnú ságu. Teraz konečne vieme, ako bude vyzerať ďalšia obľúbená postava z čarodejníckeho sveta — Draco Malfoy.

„Privítajte, prosím, Dominica McLaughlina ako Harryho Pottera, Arabellu Stantonovú ako Hermionu Grangerovú a Alastaira Stouta ako Rona Weasleyho v pôvodnom seriáli HBO Harry Potter,“ uviedla minulý týždeň spoločnosť vo svojom príspevku. A tým oznamovanie nového hereckého osadenstva neskončilo.

Je nadšený, že to bude práve on

Dracovi Malfoyovi vdýchne život britský herec Lox Pratt. S touto správou sa podelil so svetom on sám na sociálnej sieti, kde neskrýval radosť z toho, že sa stal členom Slizolinu.

„Som úplne nadšený, že sa môžem podeliť o správu, že budem hrať Draca Malfoya v novom seriáli Harry Potter od HBO. Obrovská vďaka celému tímu za to, že mi verili,“ uviedol.

Lox Pratt has been cast as Draco Malfoy in the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/wDoeZoUTCZ — Wizarding World Direct (@WW_Direct) June 9, 2025

Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať

Niekto podotkol, že sa teší z toho, ako je nové obsadenie presné charakteristikám z kníh. Teda až na Snapea. „Dracovo obsadenie je vynikajúce, rovnako ako hlavného tria. Proste nemôžem akceptovať zlé obsadenie Snapea, mení to celý jeho príbeh o šikane. Pokiaľ jeho postava nebude preobsadená, nebudem to pozerať,“ dodal niekto ďalší.

Vyzerá to tak, že nový Draco sa mnohým pozdáva, no stále v debatách upozorňujú na obsadenie ikonickej postavy Severusa Snapea, ktorého si zahrá herec tmavej farby pleti Paapa Essiedu, známy z uznávanej série I May Destroy You. Viacerí tvrdia, že to tvorcom neodpustia a seriálu preto nedajú ani šancu. No aká bude realita, ukáže až čas.