Navštívili sme tajomné miesto na severe Slovenska: O tejto stavbe sa hovorí, že v noci tu môžete počuť šepot hlasov

Čo sa skrýva za ruinami starej huty na Orave? Možno viac, než by ste čakali. Nedávno sme toto miesto navštívili a boli sme fascinovaní architektúrou, aj keď sme boli sklamaní, že takáto krásna budova je ponechaná napospas osudu a my tak prichádzame o ďalší klenot.

Cestou na turistiku sme objavili Františkovu Hutu. Z okna auta sme pozorovali krajinu, keď sme zrazu pri ceste zbadali zrúcaninu, ktorá má stále čosi do seba. Neodolali sme a po zaparkovaní sme sa vybrali lúkou k tejto, pre nás vtedy neznámej, stavbe.

Františkova Huta sa nachádza neďaleko Trstenej a hoci ju obklopuje divoká príroda, sama je monumentálnym svedkom industriálnej minulosti Oravy. Je to miesto, ktoré dýcha históriou a tajomstvami. Táto budova z diaľky vyzerá ako dávnoveký kláštor, no keď sa priblížite, uvidíte zvyšky stien z tehál, ktoré kedysi patrili k veľkolepej železiarni.

Železiareň bola založená v prvej polovici 19. storočia a slúžila na spracovanie železnej rudy, kým technológia a doba nepostúpili a neodsunuli ju do histórie.

Táto stavba láka fotografov z celej krajiny

Toto miesto nás natoľko uchvátilo, že sme neodolali a zdržali sa. Prechádzali sme sa pomedzi ruiny, čítali si zaujímavosti o tomto mieste a mali pocit, že sme sa vrátili o dve storočia späť.

Veľkolepé oblúky a mohutné múry naznačujú, aké ambiciózne boli vtedajšie plány. Slnko vrhajúce tiene cez prázdne okná dodávalo miestu tajomnú atmosféru, akú len málokde zažijete. Možno aj preto je toto miesto také obľúbené fotografmi. Dokonca sa tu zvyknú fotiť aj svadobné fotografie miestnych novomanželov.

Hovorí sa, že v noci tu môžete počuť šepot hlasov a zvuk nástrojov

Zaujímavosťou je, že hoci Františkova Huta prestala fungovať už dávno, miestni obyvatelia stále s hrdosťou udržiavajú povedomie o jej existencii. Dokonca sa šepká, že v noci sa z nej môžu ozývať zvuky ako z minulých čias, kroky a tlmené hlasy. Možno je to len vietor, ale kto vie?

Naša návšteva Františkovej Huty bola dobrodružstvom, ktoré rozhodne stálo za to. Mali sme pocit, akoby sme vstúpili do časového tunela, ktorý nás preniesol do minulosti. Preto ak budete mať niekedy cestu okolo alebo sa vyberiete na Oravu, určite si toto miesto zapíšte na váš cestovateľský wish list. Najmä ak máte radi miesta, kde môžete v tichu premýšľať a zároveň objavovať históriu, architektúru a umenie.