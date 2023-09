Tajné chodby, strašidelné legendy a unikátne fresky: Záhadný kostolík na Liptove je spájaný aj s templárskym pokladom

Malé územie našej krajiny si počas stáročí prešlo pomerne zaujímavým historickým vývojom. Ak by ste si mysleli, že po záhady musíte chodiť dlhé hodiny do zahraničia, nie je to tak. Aj na Slovensku nájdeme niekoľko miest, ktorých bohatá história a tajomná minulosť dávajú priestor historikom, záhadológom, architektom, ale aj bežným návštevníkom na plodnú debatu a popustenie uzdy fantázie.

V článku sa dozviete: prečo sa vedú diskusie o mieste, kde je kostol postavený;

aký bol jeho historický vývoj;

prečo sa traduje, že sa v ňom nachádza templársky poklad;

aké ďalšie povesti o ňom kolujú.

Diskusia okolo miesta, kde je kostolík postavený

Ak hovoríme o tajomných miestach na Slovensku, obísť rozhodne nemôžeme gotický Kostol Všetkých svätých v Ludrovej pri Ružomberku. Na prvý pohľad nenápadný kostolík vo svojom vnútri ukrýva unikátne umenie a spája sa s ním napríklad aj legenda o slávnych templároch, ktorí vo všeobecnosti patria medzi najzáhadnejšie spoločenstvá svetovej histórie. Poďme ale pekne od začiatku a pozrime sa na históriu tejto stavby komplexne.

Zdroje sa zhodujú na tom, že jedna z najvzácnejších sakrálnych stavieb na Slovensku bola postavená v druhej polovici 13. storočia. Ako píše portál Ludrova.sk, kostol vznikol ako jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom v zjednodušenom ranogotickom slohu typickom pre región Liptova. Naopak, diskusiu predstavuje miesto, na ktorom bol kostolík postavený. Podľa portálu Slovander je záhadou, prečo kostol stojí na pomerne pustom mieste, keď v minulosti sa miesta na takéto stavby vyberali veľmi poctivo.

Jedna z legiend hovorí o tom, že okolo kostolíka kedysi stála dedinka, ktorej obyvatelia ušli pred tatárskymi vpádmi do lesov a už nikdy sa nevrátili. Ide však len o dohady a v súčasnosti existujú pravdepodobnejšie teórie. Podľa informácií v článku magazína Postoj, chrámy neboli v každej obci a niekedy sa nachádzali medzi dedinami, ktoré ich spoločne využívali.

Unikátny interiér

V 15. storočí bola stavba rozšírená o vstupnú časť a vežu na západnej strane, pričom interiér bol vyzdobený nástennými maľbami. Tento druh umenia je skutočne vzácnym dedičstvom a nájdeme tu fresky, ktoré predstavujú takzvaný christologický cyklus – život Ježiša Krista v 34 obrazoch, čo vytvára najrozsiahlejší cyklus fresiek zo života Krista na Slovensku. Na freskách nájdeme niekoľko zaujímavostí a zriedkavostí, ako napríklad vyobrazenie obesenia Judáša a výjav Poslednej večere, na ktorom je Kristus vyobrazený hneď dvakrát. Neobvyklý je aj často sa opakujúci motív diabla.

Pozoruhodné je aj umiestnenie okien a hra s prenikajúcim slnečným žiarením cez štrbinu najužšieho z nich, ktoré umocňuje dojem z umeleckých diel. Pre lepšiu akustiku použili vtedajší majstri zvlnené steny, ktoré síce môžu na prvý pohľad pôsobiť ako nedbalosť staviteľov, no aj v tomto prípade ide o úmyselne použitý prvok. Za zmienku stojí aj figurálny triptych z roku 1400, ktorý vyobrazuje postavy Panny Márie Ochrankyne, Krista Trpiteľa a svätého Jána Krstiteľa, píše Dromedar.

Počas historického vývoja prešiel kostolík v Ludrovej do vlastníctva bratríkov, protestantov, až sa napokon v roku 1709 vrátil do rúk katolíkov. Ako uvádza portál Pluska, ešte v 17. storočí zasiahla blízke územie kostola morová epidémia, pričom vo veži Kostola Všetkých svätých sa neskôr počas výskumu našlo veľa detských kostier práve z tohto obdobia. Stručný historický vývoj môžeme zakončiť v prvej polovici 19. storočia, keď bol v Ludrovej postavený nový chrám a tento začal pustnúť.

Jeho budúcnosť však nebola ľahostajná Móricovi Rakovskému a neskôr ani Liptovskému múzeu. Vďaka starostlivosti a rekonštrukciám môžeme unikátne umelecké výjavy pozorovať dodnes. So stavbou tiež dodnes prežili aj legendy, tá najznámejšia sa spája so slávnymi templármi.

Johannes Gottfried von Herberstein a poklad templárov

Ak si do vyhľadávača napíšete kostol Ludrová, s najväčšou pravdepodobnosťou vám vybehnú články o tom, že v krypte pod nenápadným liptovským kostolíkom je pochovaný významný templársky hodnostár Johannes Gottfried von Herberstein spolu s veľkým pokladom. Podľa niektorých zdrojov sa na neďalekom vrchu Mních nachádzal kláštor templárov a Herberstein tam prišiel o život, keď pomáhal chrániť kupcov, ktorých prepadli lúpežníci.