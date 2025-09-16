Ľudia ostro kritizujú nového Zaklínača: Obľúbený herec je preč, vadí im hlavne jedna vec. Takto vyzerá Geralt

Zuzana Veslíková
Netflix zverejnil nové zábery aj dátum premiéry. 

Kto si počká, ten sa dočká, a to platí aj pre fanúšikov seriálového Zaklínača. Mnohí sú však skeptickí, keďže nastala zmena, o ktorú neprosili. Hlavnú postavu Geralta z Rivie stvárni Liam Hemsworth, ktorý vystriedal obľúbeného Henryho Cavilla

Prvá séria Zaklínača vychádzajúceho z knižnej predlohy Andrzeja Sapkowského uzrela svetlo sveta v roku 2019 a stretla sa s priaznivým prijatím divákov. V prípade nasledujúcich dvoch sérií to už bolo trochu inak a ľudia tvorcom vyčítali, že sa vzdialili od predlohy.

O pár dní uvidíme na obrazovkách obľúbenej streamovacej služby štvrtú sériu a už niekoľko mesiacov je jasné, že odchod Cavilla mnohí len tak nepredýchajú. Netflix pred niekoľkými hodinami zverejnil trailer na Zaklínača s Liamom Hemsworthom a ozvali sa aj mnohé nespokojné hlasy. Viaceré mu však nič nevyčítajú.

Mohla to byť „pecka“ ako Hry o tróny, smútia diváci

„Dostali ste príležitosť nakrútiť seriál, ktorý by mohol konkurovať Hrám o tróny v ich zlatých časoch. Stačilo rešpektovať predlohu a obsadiť postavy, ktoré skutočne vyzerajú ako tie opísané v knihách. Namiesto toho ste sa rozhodli do skvelého seriálu vniesť zbytočnú politiku a vaše pohŕdanie príbehom odohnalo jedného z najlepších hercov v brandži,“ vyjadril jeden z divákov svoj mimoriadne kritický názor.

„Neviňte Liama, ale Netflix,“ vyzval niekto ďalší ešte predtým, než sa na herca spustí vlna „hejtu“. „Liam má obrovské gule, že sa do tohto chaosu pustil v tejto fáze, rešpekt,“ podotkol ďalší.

S akými diváckymi ohlasmi sa napokon 4. séria stretne, sa dozvieme už 30. októbra.

