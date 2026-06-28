Slovensko zažilo supertropickú noc, dnes cez deň radšej ostaňte doma. Čakajú nás extrémne horúčavy

Vysoké horúčavy, ľudia

Foto: TASR/AP

Jakub Baláž
TASR
Extrémne počasie bude pokračovať aj v nedeľu.

Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj v nedeľu. Teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny.

Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.

Zdravotné problémy aj riziko požiaru

Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Ide napríklad o nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy. Tie môžu za určitých podmienok viesť až k prípadným úmrtiam. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti vydal viaceré odporúčania. Apeluje na dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba podľa neho obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári zase pripomínajú dôležitosť ľahšieho stravovania, správneho oblečenia vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov aj používanie ochranných krémov počas horúčav.

Teplomer ukazuje 40 stupňov
Ilustračná foto: Unsplash/SITA

Civilná ochrana zdôraznila, že ľudia by mali v tomto počasí venovať zvýšenú pozornosť deťom, seniorom a osobám so zdravotnými problémami. Apelovala na nich, aby nezabúdali ani na zvieratá a zabezpečili im dostatok čerstvej vody a vytvorili možnosť úkrytu v tieni. „Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas,“ upozornila.

Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Hasiči vo viacerých oblastiach vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vtedy má každý dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Horúčavy môžu skomplikovať aj dopravu. Železnice Slovenskej republiky oznámili, že v oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. Dôvodom opatrenia je pôsobenie horúčav na koľajnice.

Supertropická noc

Najteplejšie zaznamenali kompetentní v nedeľu ráno na Záhorí. Teplota tam na dvoch staniciach vystúpila na 30 stupňov Celzia už pred 7.30 h. Malacky zaznamenali tiež supertropickú noc, teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Záber na teplomer a ženu na ulici
Ilustračná foto: TASR

Na krajnom západe Slovenska teplota vzduchu už krátko pred pol ôsmou stihla vystúpiť na 30 stupňov Celzia a tropický deň tam tak majú už skoro ráno. Podarilo sa to na dvoch staniciach umiestnených pomerne blízko seba – Malacky a Kuchyňa – Nový Dvor,“ upozornili meteorológovia.

Horúco bolo aj v noci. „Počas uplynulej noci sme výnimočne opäť zaznamenali supertropickú noc. To znamená, že teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Stalo sa tak na stanici v Malackách,“ informoval SHMÚ. Horúčavy v nedeľu pokračujú. Má byť o trochu teplejšie ako v sobotu (27. 6.). „Ohrozený tak bude aj celonárodný rekord maximálnej dennej teploty vzduchu (40,3 stupňa Celzia),“ dodali meteorológovia.

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