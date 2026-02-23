Lucia z Dunaja, k vašim službám konečne prehovorí: V slzách odhalí stratu blízkych a nadviaže nové spojenectvá

Udalosti Dunaja, k vašim službám vrcholia a v divákoch sa mieša napätie so zúrivosťou. Nepáčilo sa im napríklad to, že postava Magdy dostala veľmi rýchly koniec a namiesto toho, aby ju vypočúvali, dostala rovno guľku do hlavy. Navyše je to ďalšia kladná postava, ktorá prišla o život, zatiaľ čo tie negatívne ostávajú stále nažive.
V trinástej sérii pribudli v deji nové postavy a to pozitívne aj záporné. Pre Lenu sa otvorila nová romantická dejová linka a v súčasnosti je otázkou, ktorá najviac trápi divákov: kto je vlastne zač Lucia, ktorú stvárňuje Kamila Heribanová, a prečo sa skrývala pred doktorkou Majerovou.
Čo prinesú najbližšie epizódy
Zdá sa, že odpoveď diváci dostanú už zajtra, keďže popis k 9. epizóde, ako uvádza portál ČSFD, zahŕňa informáciu: „Lucia nám poodhalí kus svojej ťažkej minulosti.“ K tejto scéne pritom už stihla televízia Markíza zverejniť aj ukážku, v ktorej je vidieť Luciu, ako sa vracia domov a jej mama sa pýta, kde bola tak dlho, keďže prišla domov až za tmy. Berta jej vyčíta, že ju nechala dlho samú a pokračuje v kritike, nečakajúc, že jej dcéra stratí nervy a vykričí jej, že zatiaľ čo ona si doma sedí v bezpečí, „tam vonku strieľajú ľudí, obyčajných ľudí“.
Následne špecifikuje a dodá, že „takých ako boli Roman s Jurkom“. Po prezradení tejto informácie postava Lucie neudrží slzy a pochmúrna atmosféra pokračuje aj v ďalších scénach, keď ju diváci vidia, ako vyťahuje z knižky ukrytú fotografiu, na ktorej je v objatí s mužom. Zdá sa tak, že prišla o manžela a práve jemu bude patriť jedno z týchto mien. To, či je druhý spomínaný muž jej brat alebo syn, je zatiaľ otázne.
Diváci tak uvidia Luciu z inej stránky, keďže zatiaľ ju videli najmä medzi esesákmi a tak na začiatku usúdili, že pravdepodobne pôjde o negatívnu postavu. Popis k 13. epizóde však prezrádza, že čoskoro si nájde lepšiu spoločnosť. Stojí v ňom: „Lucia nachádza nové spriaznené duše.“
Ak by bol muž na fotke skutočne jej zosnulý manžel, ktorého zastrelili počas vojny, mohla by sa tak spriateliť so ženami, ktoré zažili to isté. V tomto prípade Klárou, ktorá prišla o Petra, a Kristínou, ktorá prišla o Ervína. Zároveň by sa v penzióne mohla stretnúť aj s Dávidom, ktorý zas stratil Evu. Nakoniec by sa tak aj ona mohla stať členkou odboja a získať informácie priamo od Waltera Klausa.
