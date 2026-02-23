Lucia z Dunaja, k vašim službám konečne prehovorí: V slzách odhalí stratu blízkych a nadviaže nové spojenectvá

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Diváci konečne zistia, čo je zač.

Udalosti Dunaja, k vašim službám vrcholia a v divákoch sa mieša napätie so zúrivosťou. Nepáčilo sa im napríklad to, že postava Magdy dostala veľmi rýchly koniec a namiesto toho, aby ju vypočúvali, dostala rovno guľku do hlavy. Navyše je to ďalšia kladná postava, ktorá prišla o život, zatiaľ čo tie negatívne ostávajú stále nažive.

V trinástej sérii pribudli v deji nové postavy a to pozitívne aj záporné. Pre Lenu sa otvorila nová romantická dejová linka a v súčasnosti je otázkou, ktorá najviac trápi divákov: kto je vlastne zač Lucia, ktorú stvárňuje Kamila Heribanová, a prečo sa skrývala pred doktorkou Majerovou.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Monika Szabó z Dunaja skončila v nemocnici: Po náročnom období sa sústreďuje na zdravie
2.
Zabudnutý detail v Dunaji? Diváci sa domnievajú, že sa dôležitá vec vyriešila len mimo kamier
3.
Fanúšikovia Dunaja v pozore: Zábery zo zákulisia ukázali detail, o ktorom mnohí diváci nevedia
Zobraziť všetky články (316)

Čo prinesú najbližšie epizódy

Zdá sa, že odpoveď diváci dostanú už zajtra, keďže popis k 9. epizóde, ako uvádza portál ČSFD, zahŕňa informáciu: „Lucia nám poodhalí kus svojej ťažkej minulosti.“ K tejto scéne pritom už stihla televízia Markíza zverejniť aj ukážku, v ktorej je vidieť Luciu, ako sa vracia domov a jej mama sa pýta, kde bola tak dlho, keďže prišla domov až za tmy. Berta jej vyčíta, že ju nechala dlho samú a pokračuje v kritike, nečakajúc, že jej dcéra stratí nervy a vykričí jej, že zatiaľ čo ona si doma sedí v bezpečí, „tam vonku strieľajú ľudí, obyčajných ľudí“.

Foto: TV Markíza

Následne špecifikuje a dodá, že „takých ako boli Roman s Jurkom“. Po prezradení tejto informácie postava Lucie neudrží slzy a pochmúrna atmosféra pokračuje aj v ďalších scénach, keď ju diváci vidia, ako vyťahuje z knižky ukrytú fotografiu, na ktorej je v objatí s mužom. Zdá sa tak, že prišla o manžela a práve jemu bude patriť jedno z týchto mien. To, či je druhý spomínaný muž jej brat alebo syn, je zatiaľ otázne.

Diváci tak uvidia Luciu z inej stránky, keďže zatiaľ ju videli najmä medzi esesákmi a tak na začiatku usúdili, že pravdepodobne pôjde o negatívnu postavu. Popis k 13. epizóde však prezrádza, že čoskoro si nájde lepšiu spoločnosť. Stojí v ňom: „Lucia nachádza nové spriaznené duše.“

Ak by bol muž na fotke skutočne jej zosnulý manžel, ktorého zastrelili počas vojny, mohla by sa tak spriateliť so ženami, ktoré zažili to isté. V tomto prípade Klárou, ktorá prišla o Petra, a Kristínou, ktorá prišla o Ervína. Zároveň by sa v penzióne mohla stretnúť aj s Dávidom, ktorý zas stratil Evu. Nakoniec by sa tak aj ona mohla stať členkou odboja a získať informácie priamo od Waltera Klausa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Matyáš Adamec si skúsil herectvo: V seriáli sa stretne s bývalou partnerkou a zažije drsnú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac