Matyáš Adamec si skúsil herectvo: V seriáli sa stretne s bývalou partnerkou a zažije drsnú scénu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Hviezda Let's Dance na chvíľu vymenila parket za seriálové kulisy.

V slovenskom šoubiznise máme viacero známych tvárí, ktoré sa venujú viac než jednej profesii. Nechýbajú speváčky, ktoré sú zároveň herečkami, ako napríklad Nela Pocisková, či herečky, ktoré si vyskúšali moderovanie, ako napríklad Jana Kovalčíková. Teraz si zas obľúbený tanečník skúsil, aké to je byť hercom.

Seriál Pán Profesor sa vrátil s novou sériou a spolu s ňou priviedol do seriálu množstvo nových aj známych tvárí. Vrátila sa doň napríklad Nela Pocisková, ktorá si už v minulosti zahrala záchranárku Janu, a v tejto sérii si túto rolu po piatich rokoch znova oprášila. Novú postavu zas stvárnil Matej Erby, ktorý sa dostal do povedomia slovenských divákov najmä vďaka role Jozefa Mikuša, manžela kapitánky Eleny, v seriáli Vina. Tam si zahral vraha malého Danka a v Pánovi Profesorovi získal tiež negatívnu rolu – krutého otčima.

Skúsil si herectvo

Tentoraz sa pridá k osadenstvu seriálu ďalšia známa tvár, avšak nie je to herec. Ako Markíza prezradila, v dnešnej epizóde diváci uvidia Matyáša Adamca, ktorý je dnes už stálou tvárou tanečnej šou Let’s Dance.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Seriál Pán profesor som evidoval, pretože v ňom hrá Gabika Marcinková, s ktorou som tancoval pred tromi rokmi v Let’s Dance, a objavuje sa tu viacero mojich známych. Takže som sa potešil, keď prišla ponuka, aby som v ňom účinkoval aj ja,“ priznal tanečník.

Televízia zatiaľ neprezradila, aká bude presne jeho rola, no odhalila, v akej scéne diváci Matyáša uvidia. Má ho totiž zbiť samotná hlavná hrdinka.

Tanečník k tomu dodal: „Hoci to môže znieť zvláštne, toto bola za mňa tá najzaujímavejšia a najlepšia časť nakrúcania. Nikdy som nič také nerobil, celé sa to pripravovalo aj s kaskadérmi a bolo skvelé si to vyskúšať – od procesu prípravy až po samotné nakrúcanie. Veľmi ma to bavilo. Herectvo je určite niečo, čomu by som sa rád venoval aj v budúcnosti. Neviem si sám seba úplne predstaviť v seriálovej úlohe, ale to remeslo ako také je niečo, čo ma zaujíma, baví a mám voči tomu obrovský rešpekt. Takže by som sa rozhodne nebránil nejakým ďalším hereckým príležitostiam.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Súboj o ženícha pritvrdzuje: Markíza ukázala ďalšie ružičky, do šou mieri exfarmárka aj študentka práva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac