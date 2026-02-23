Matyáš Adamec si skúsil herectvo: V seriáli sa stretne s bývalou partnerkou a zažije drsnú scénu

V slovenskom šoubiznise máme viacero známych tvárí, ktoré sa venujú viac než jednej profesii. Nechýbajú speváčky, ktoré sú zároveň herečkami, ako napríklad Nela Pocisková, či herečky, ktoré si vyskúšali moderovanie, ako napríklad Jana Kovalčíková. Teraz si zas obľúbený tanečník skúsil, aké to je byť hercom.
Seriál Pán Profesor sa vrátil s novou sériou a spolu s ňou priviedol do seriálu množstvo nových aj známych tvárí. Vrátila sa doň napríklad Nela Pocisková, ktorá si už v minulosti zahrala záchranárku Janu, a v tejto sérii si túto rolu po piatich rokoch znova oprášila. Novú postavu zas stvárnil Matej Erby, ktorý sa dostal do povedomia slovenských divákov najmä vďaka role Jozefa Mikuša, manžela kapitánky Eleny, v seriáli Vina. Tam si zahral vraha malého Danka a v Pánovi Profesorovi získal tiež negatívnu rolu – krutého otčima.
Skúsil si herectvo
Tentoraz sa pridá k osadenstvu seriálu ďalšia známa tvár, avšak nie je to herec. Ako Markíza prezradila, v dnešnej epizóde diváci uvidia Matyáša Adamca, ktorý je dnes už stálou tvárou tanečnej šou Let’s Dance.
„Seriál Pán profesor som evidoval, pretože v ňom hrá Gabika Marcinková, s ktorou som tancoval pred tromi rokmi v Let’s Dance, a objavuje sa tu viacero mojich známych. Takže som sa potešil, keď prišla ponuka, aby som v ňom účinkoval aj ja,“ priznal tanečník.
Televízia zatiaľ neprezradila, aká bude presne jeho rola, no odhalila, v akej scéne diváci Matyáša uvidia. Má ho totiž zbiť samotná hlavná hrdinka.
Tanečník k tomu dodal: „Hoci to môže znieť zvláštne, toto bola za mňa tá najzaujímavejšia a najlepšia časť nakrúcania. Nikdy som nič také nerobil, celé sa to pripravovalo aj s kaskadérmi a bolo skvelé si to vyskúšať – od procesu prípravy až po samotné nakrúcanie. Veľmi ma to bavilo. Herectvo je určite niečo, čomu by som sa rád venoval aj v budúcnosti. Neviem si sám seba úplne predstaviť v seriálovej úlohe, ale to remeslo ako také je niečo, čo ma zaujíma, baví a mám voči tomu obrovský rešpekt. Takže by som sa rozhodne nebránil nejakým ďalším hereckým príležitostiam.“
