Los Emil sa usadil v šumavských lesoch: Jeho fanúšikov pribúda, z turistickej senzácie však môže vzniknúť problém

Los Emil sa opäť objavuje na sociálnych sieťach a jeho popularita rastie rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Mladý los, ktorý týždne putoval Českom, Slovenskom aj Rakúskom, sa podľa všetkého usadil na Šumave. Zdá sa, že mu juh Čiech naozaj prirástol k srdcu a stal sa z neho nečakaný magnet pre turistov.
Podľa informácií portálu CNN Prima News, Emila stretávajú turisti aj miestni takmer denne. Je prekvapivo pokojný a prítomnosť ľudí mu vôbec neprekáža. Videá s ním zaplavujú sociálne siete a z jedného výletu sa tak môže stať stretnutie s najznámejším losom v Česku.
Správcovia stránky WeLoveŠumava opísali jedno z takýchto stretnutí slovami „Chvíľu sme sa na seba len dívali, pokochali sa, aký je nádherný, natočili si ho na pamiatku a popriali mu, nech sa mu na Šumave krásne žije. On sa však lúčiť nechcel, rozhodol sa ísť s nami ďalej.“
Odborníci varujú, že Emil potrebuje pokoj
Popularita však má aj tienistú stránku. Administrátorka Emilovej fanúšikovskej stránky Monika Stehnová pre CNN Prima News upozorňuje, že los začína priťahovať priveľa návštevníkov.
„Ľudia už vedia, kde sa Emil pohybuje. To, čo mu kedysi neprekážalo, si vyberal sám. Teraz to vyzerá, že chce mať pokoj, možno kvôli blížiacej sa zime,“ vysvetľuje. Podľa nej je Emil stále tolerantný, ale stres by mu mohol výrazne ublížiť. „Bol by problém, ak by sa kvôli príliš veľkej pozornosti rozhodol odísť. Našiel si útočisko, kde sa cíti bezpečne. Bolo by smutné o to prísť.“
Objavujú sa obavy, či mu ľudia neublížia
Stehnová priznáva, že sa o Emila začína báť čoraz viac. „Nemusia byť fotky každý deň. Sama sa z nich teším, ale niektorí ľudia sú zlí a mám strach, aby sa mu niečo nestalo.“
Emil sa stal fenoménom už počas svojho putovania. Z Česka prešiel na Slovensko, odtiaľ do Rakúska a jeho celková trasa presiahla 500 kilometrov. Chvíľu to vyzeralo, že sa chce dostať späť do Česka cez diaľnicu, čo by mohlo byť pre neho fatálne. Ochranári preto zasiahli, uspali ho a previezli k Lipenskému jazeru – do oblasti, kde žije najväčšia populácia losov v Česku.
Odhady hovoria o približne pätnástich jedincoch. Na Šumave tak našiel bezpečný priestor aj spoločnosť vlastného druhu. Odborníci však pripomínajú, že najlepšia pomoc, akú mu môžu ľudia poskytnúť, je nechať ho žiť bez tlaku a zbytočného prenasledovania.
