Lietadlo sa zrútilo a nastal obrovský výbuch: Nákladný stroj spadol neďaleko letiska, hlásia najmenej tri obete

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Lietadlo po zrútení explodovalo, na palube sa nachádzali traja ľudia.

V blízkosti medzinárodného letiska v meste Louisville v americkom štáte Kentucky sa v utorok zrútilo lietadlo spoločnosti UPS.

V dôsledku havárie vypukol na mieste obrovský požiar. Guvernér Kentucky Andy Beshear uviedol, že incident si vyžiadal najmenej tri obete, no tento počet môže podľa neho ešte narásť, informuje TASR na základe agentúry AP.

V súčasnosti máme informácie o najmenej troch obetiach. Myslím si, že tento počet sa ešte zvýši. Máme najmenej 11 zranených, niektorí z nich sú vo veľmi vážnom stave a sú hospitalizovaní v miestnych nemocniciach. Rovnako sa domnievam, že tento počet sa ešte zvýši,“ potvrdil Beshear na tlačovej konferencii, cituje agentúra AFP.

Havarovalo chvíľu po štarte

Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že lietadlo havarovalo chvíľu po vzlietnutí okolo 17.15 h miestneho času (23.15 SEČ). Smerovalo do Honolulu.
Fotografie z miesta nehody ukazovali čierny dym stúpajúci k oblohe.

Podľa videí lietadlo po zrútení explodovalo. Polícia požiadala ľudí, aby sa miestu vyhýbali. Na palube lietadla sa nachádzali traja ľudia, no agentúry zatiaľ nepotvrdili, či ide o obete.

Žiadame všetkých obyvateľov Kentucky, aby sa modlili za tých, ktorých táto tragédia postihla,“ povedal Beshear pre AP.

Podľa agentúry havarovalo lietadlo McDonnell Douglas MD-11, ktoré bolo vyrobené v roku 1991.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na vlakovej stanici našli policajti 4 deti. Boli hladné, tak im dali bagety, ktoré si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac