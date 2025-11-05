Lietadlo sa zrútilo a nastal obrovský výbuch: Nákladný stroj spadol neďaleko letiska, hlásia najmenej tri obete

V blízkosti medzinárodného letiska v meste Louisville v americkom štáte Kentucky sa v utorok zrútilo lietadlo spoločnosti UPS.
V dôsledku havárie vypukol na mieste obrovský požiar. Guvernér Kentucky Andy Beshear uviedol, že incident si vyžiadal najmenej tri obete, no tento počet môže podľa neho ešte narásť, informuje TASR na základe agentúry AP.
„V súčasnosti máme informácie o najmenej troch obetiach. Myslím si, že tento počet sa ešte zvýši. Máme najmenej 11 zranených, niektorí z nich sú vo veľmi vážnom stave a sú hospitalizovaní v miestnych nemocniciach. Rovnako sa domnievam, že tento počet sa ešte zvýši,“ potvrdil Beshear na tlačovej konferencii, cituje agentúra AFP.
Havarovalo chvíľu po štarte
Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že lietadlo havarovalo chvíľu po vzlietnutí okolo 17.15 h miestneho času (23.15 SEČ). Smerovalo do Honolulu.
Fotografie z miesta nehody ukazovali čierny dym stúpajúci k oblohe.
Podľa videí lietadlo po zrútení explodovalo. Polícia požiadala ľudí, aby sa miestu vyhýbali. Na palube lietadla sa nachádzali traja ľudia, no agentúry zatiaľ nepotvrdili, či ide o obete.
WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport.
Video validated by the Network pic.twitter.com/h9FtsLRumc
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025
„Žiadame všetkých obyvateľov Kentucky, aby sa modlili za tých, ktorých táto tragédia postihla,“ povedal Beshear pre AP.
Podľa agentúry havarovalo lietadlo McDonnell Douglas MD-11, ktoré bolo vyrobené v roku 1991.
