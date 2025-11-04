Na vlakovej stanici našli policajti 4 deti. Boli hladné, tak im dali bagety, ktoré si kúpili do služby a pomohli im

Mestskí policajti v Ružomberku našli 3. novembra krátko pred polnocou v čakárni na železničnej stanici štyri deti bez dozoru. Nemali pri sebe žiadne doklady, boli hladné a smädné. Deťom pomohli, prípad prevzala kurátorka.
Dali im jedlo a postarali sa o ne
Ako informujú ružomberskí mestskí policajti na sociálnej sieti, v čakárni železničnej stanice v pondelok 3. novembra 2025, asi hodinu pred polnocou, našli 4 deti bez dozoru. Nemali pri sebe žiadne doklady a nevedeli povedať presné údaje.
Previezli ich na útvar a kontaktovali pracovníčku úradu práce – oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Keďže deti boli hladné a smädné, dali im bagety, ktoré si policajti predtým kúpili do služby a, samozrejme, dali im tiež piť.
Išlo o dvoch bratov z okresu Veľký Krtíš (vo veku 14 a 12 rokov), pričom spoločnosť im robili takisto súrodenci – 12-ročné dievča a 11-ročný chlapec – z okresu Lučenec. Dvaja súrodenci (chlapci) uviedli, že doma neboli už týždeň, druhá dvojica mala odísť z domu v sobotu. Podľa ich slov mali ísť cez Lučenec, Zvolen, Banskú Bystricu a Vrútky až do Ružomberka.
Prípad prevzala kurátorka, policajti jej pomohli s prevozom.
