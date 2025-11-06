Lietadlo sa zrazu zmenilo na ohnivú guľu: Počet obetí havárie sa opäť zvýšil, úrady potvrdili 11 mŕtvych vrátane dieťaťa

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Počet obetí havárie nákladného lietadla UPS v Kentucky stúpol na 11.

Počet obetí havárie nákladného lietadla spoločnosti UPS v meste Louisville v americkom štáte Kentucky sa zvýšil na 11. Vyšetrovatelia v stredu oznámili, že tragédiu spôsobila porucha motora, ktorý počas vzletu začal horieť a následne sa odtrhol od ľavého krídla, píše TASR podľa agentúry AFP.

K nehode došlo v utorok približne o 17.15 h miestneho času (23.15 h SEČ), keď lietadlo odlietalo do Honolulu z hlavného logistického uzla UPS na Medzinárodnom letisku Muhammada Aliho v Louisville. Lietadlo sa krátko po vzlietnutí mierne zdvihlo zo zeme, no následne havarovalo a explodovalo. Stroj narazil do budov v blízkosti letiska, pričom usmrtil aj viacerých ľudí na zemi. Na palube sa nachádzali traja členovia posádky.

Guvernér označil udalosť za srdcervúcu

Guvernér Kentucky Andy Beshear označil tragédiu za srdcervúcu a nepredstaviteľnú. „Počet obetí sa zvýšil na 11. Očakávam, že do konca dňa by mohol stúpnuť na 12,“ uviedol s tým, že úrady stále pátrajú po niekoľkých nezvestných osobách. Medzi mŕtvymi je aj dieťa, uviedla agentúra AP.

Nehoda zasiahla obývanú oblasť

Americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy vyslal na miesto nehody vyšetrovacie tímy. Predstavitelia uviedli, že rozsiahly výbuch a následný požiar zapríčinilo množstvo paliva v lietadle, ktoré sa chystalo na 6920 kilometrov dlhý let. V čase nehody bolo v lietadle 144 000 litrov paliva.

Foto: SITA/AP

Letisko v Louisville sa rozprestiera len desať minút jazdy autom od centra mesta. V okolí sa nachádzajú obytné štvrte, vodný park a múzeá.

