Medveď sa pohybuje pri meste: Spozorovali ho pri mäsokombináte, v tejto lokalite buďte opatrní

Mesto Svit upozorňuje obyvateľov na možný výskyt medveďa hnedého a žiada ich o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Ako radnica informovala na sociálnej sieti, medveďa spozorovali v oblasti pri mäsokombináte, zvýšenú pozornosť preto odporúča najmä na cyklistickom chodníku a v jeho okolí.
„Keďže žijeme v krásnom prírodnom a lesnom prostredí, výskyt voľne žijúcich zvierat vrátane medveďa je prirodzenou súčasťou nášho okolia. Aj preto je dôležité správať sa zodpovedne a predchádzať možným rizikovým situáciám,“ uviedli.
Odporúčania pre obyvateľov
Samospráva odporúča vyhýbať sa pohybu v lesoch za šera a v noci, byť ostražitý pri prechádzkach mimo obývaných častí, mať psa vždy pod kontrolou a nevytvárať lákadlá pre zver, napríklad voľne dostupný odpad alebo zvyšky jedla. Mesto zároveň zdôrazňuje, že nejde o dôvod na paniku, ale o preventívne opatrenie zamerané na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
