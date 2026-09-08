Lidl objavil nový zlatý biznis. Investuje 16,6 miliardy eur, púšťa sa do odvetvia budúcnosti

Supermarkety už dávno nepredávajú iba potraviny. V ich predajniach sa čoraz častejšie objavujú spotrebiče, náradie, vybavenie do domácnosti, potreby do záhrady či školské pomôcky. Pre obchodné reťazce pritom nejde iba o spôsob, ako rozšíriť ponuku. Na nepotravinárskom tovare dokážu zarobiť výrazne viac než na základných potravinách.
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Kým pri potravinách sa obchodníci často pohybujú s nízkymi maržami a pri niektorých základných produktoch ich dokonca predávajú so stratou, pri nepotravinárskom sortimente je situácia výrazne odlišná. Ako informoval portál E15, marže pri niektorých základných potravinách sa pohybujú maximálne okolo 15 percent, pričom pri vybraných produktoch môžu byť aj záporné.
Práve preto sa reťazce snažia zákazníkovi, ktorý už prišiel nakúpiť potraviny, predať aj niečo navyše. A ponuka je dnes poriadne široká. V supermarketoch možno nájsť napríklad teplovzdušné fritézy, matrace, žehličky, sendvičovače, náradie, hračky, školské potreby alebo vybavenie do záhrady.
V niektorých predajniach tvorí nepotravinársky sortiment až približne 15 percent ponuky. Niektoré reťazce sa však púšťajú aj do umelej inteligencie.
Supermarkety začínajú konkurovať špecializovaným obchodom
Rozmach nepotravinárskeho sortimentu však vytvára problém pre špecializované predajne. Ak si zákazník príde do supermarketu po mäso, pečivo a mlieko a zároveň tam uvidí náradie, záhradnú techniku alebo školské potreby, nemusí už kvôli nim navštíviť ďalší obchod.
Potravinové reťazce pritom dokážu využiť svoju najväčšiu výhodu, vysokú návštevnosť. Práve na to upozorňujú aj zástupcovia špecializovaných obchodov. Lidl či iný supermarket nemusí mať takú širokú ponuku ako špecializovaný predajca, no zákazníka môže presvedčiť nižšou cenou a tým, že produkt kúpi priamo počas bežného nákupu.
Najväčší konkurenčný tlak je preto viditeľný najmä pri sezónnom tovare, ako sú školské potreby, záhradné vybavenie, náradie či produkty na kempovanie.
Lidl tento model využíva naplno
Lidl patrí medzi reťazce, ktoré potenciál nepotravinárskeho tovaru pochopili veľmi skoro. Typickým príkladom je jeho značka Parkside, pod ktorou predáva náradie a vybavenie pre domácich majstrov. Podľa údajov portálu Euromonitor bola značka Parkside v roku 2022 najpredávanejšou značkou v kategórii DIY, teda v segmente „urob si sám“, v Európe. Lidl tak dokáže zákazníka prilákať nielen na potraviny, ale aj na produkty, ktoré by za normálnych okolností hľadal v hobby markete alebo špecializovanom obchode.
Skupina Schwarz už dávno nestojí len na predaji potravín v Lidli a Kauflande. Veľkú časť produktov si vyrába aj sama prostredníctvom divízie Schwarz Produktion. Patrí sem všetko od balenej vody a čokolády až po pekárenské výrobky.
Miliardy do umelej inteligencie
Záber skupiny Schwarz však ide ešte oveľa ďalej. Firma už roky investuje aj do oblastí, ktoré so samotným predajom potravín na prvý pohľad nesúvisia. Cez divíziu Schwarz Digits buduje vlastné IT a cloudové služby a teraz chystá jednu z najväčších technologických investícií vo svojej histórii.
Nemecký gigant rozbieha dve obrovské investície do dátových centier, ktorých hodnota spolu dosahuje až 16,6 miliardy eur. Prvý projekt vzniká v Dummerstorfe neďaleko mesta Rostock na severovýchode Nemecka. Skupina Schwarz tam chce do roku 2033 investovať 5,6 miliardy eur do nového dátového centra s plánovanou kapacitou až 240 megawattov.
Druhý projekt vzniká v meste Lübbenau v Brandenbursku, na mieste bývalej elektrárne. Ako informoval portál Euronews, Schwarz Digits tu buduje jedno z najväčších dátových centier pre umelú inteligenciu v Európe. Skupina do projektu investovala až 11 miliárd eur.
V komplexe má byť nainštalovaných približne 100-tisíc grafických procesorov GPU, ktoré budú slúžiť napríklad na trénovanie modelov umelej inteligencie. Prvé serverovne by mali byť spustené do konca roka 2027.
Technologický biznis je zatiaľ v porovnaní s obchodným impériom skupiny Schwarz stále malý. Divízia Schwarz Digits dosiahla v poslednom finančnom roku tržby 2,2 miliardy eur, zatiaľ čo samotný Lidl zarobil 140,2 miliardy eur a Kaufland ďalších 36,7 miliardy. Digitálne služby však rastú výrazne rýchlejšie. Schwarz Digits zvýšila svoje tržby medziročne o 15,8 percenta, zatiaľ čo Lidl rástol o 6,1 percenta a Kaufland o 4,3 percenta.
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