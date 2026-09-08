Angelina Jolie prekvapila fanúšikov: Navštívila telocvičňu v ostreľovanom Charkove, nečakal to ani majiteľ

Angelina Jolie v telocvični v Charkove

Foto: X - Gerashchenko_en

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Ukrajinská boxerská federácia zverejnila fotografiu, na ktorej Jolie v gyme v Charkove.

Hollywoodska herečka a humanitárna aktivistka Angelina Jolie počas svojej najnovšej cesty na Ukrajinu nečakane navštívila boxerský klub v Charkove. O jej návšteve informovali v pondelok Ukrajinská boxerská federácia a majiteľ klubu.

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Jolie, ktorá v minulosti pôsobila ako osobitná vyslankyňa Organizácie Spojených národov (OSN) pre utečencov, navštívila vojnou zasiahnutú krajinu od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 už najmenej dvakrát. Ukrajinská boxerská federácia zverejnila fotografiu, na ktorej Jolie pózuje so svojím synom Knoxom v boxerskej telocvični.

„Slávna herečka Angelina Jolie navštívila boxerský klub Spadkojemec v Charkove,“ uviedla federácia na Instagrame. Dodala, že Knox sa v klube zúčastnil na tréningu thajského boxu spolu s ukrajinskými obrancami. Majiteľ klubu Pavlo Čyško povedal, že po prijatí rezervácie telocvične na nedeľu vôbec netušil, že sa stretne s Jolie.

„Všetkým, ktorí sa ma pýtali – nie je to vtip, nie je to AI. Stalo sa to úplnou náhodou. Angelina Jolie sa na našu veľkú radosť zastavila v našej telocvični,“ uviedol vo videu zverejnenom na Instagrame. Podľa Čyška herečka klub pochválila a zaujímala sa aj o športovanie jeho syna.

„Pochválila nás, povedala, že sa jej naša telocvičňa páči, a my sme jej poďakovali. Spýtala sa môjho syna, ako dlho športuje,“ povedal majiteľ. Charkov je druhým najväčším mestom Ukrajiny a leží neďaleko hraníc s Ruskom. Od začiatku rozsiahlej invázie v roku 2022 ho ruské sily ostreľujú delostrelectvom a mesto je pravidelným terčom dronových a raketových útokov.

Aktuálna situácia na Ukrajine

Mier na Ukrajine medzitým ani naďalej nevyzerá reálne. Volodymyr Zelenskyj ale uviedol, že stretnutie medzi vyjednávačmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov by sa mohlo uskutočniť už tento mesiac. Vyjadril sa tak po tom, ako americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff cez víkend rokovali v Moskve a Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ak s tým všetky strany súhlasia, chceme ho (stretnutie) uskutočniť ešte na jeseň. Ak sa to podarí v septembri, bolo by to skvelé. Čím skôr, tým lepšie,“ povedal Zelenskyj novinárom. V nedeľu prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Kyjev navštívili vyslanci amerického prezidenta Witkoff a Kushner, ktorí rokovali so Zelenským. Deň predtým sa v Moskve stretli aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Ukrajinský prezident Zelenskyj
Foto: SITA/AP

Nádej na obnovenie rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou vyjadril v nedeľu Kushner po rokovaniach v Kyjeve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok povedal, že nevylučuje obnovenie trojstranných mierových rokovaní. Stretnutie ruského prezidenta s americkými vyslancami v Moskve označil za „malý krok smerom k mieru“.

Zelenskyj okrem toho v utorok uviedol, že dúfa, že sa počas septembra stretne s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, aby diskutovali o balíku protivzdušnej obrany pre Kyjev, na ktorý Rusko v uplynulej dobe intenzívne útočí dronmi a raketami.

Novinárom povedal, že „počíta so stretnutím“ s americkým prezidentom po 20. septembri. Snaží sa tak zabezpečiť dodávky zo strany USA na pomoc pri zachytávaní ruských balistických rakiet.

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