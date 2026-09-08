Premiér Fico vyzval generálneho prokurátora Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry.
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Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii.
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