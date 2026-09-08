Magnesia RecFest 2026: Obľúbení tvorcovia vystúpia zo slúchadiel a obrazoviek priamo pred teba

Ak podcasty počúvaš cestou do práce a influencerov a youtube tvorcov sleduješ po večeroch, 19. septembra dostaneš šancu zažiť ich naživo. Magnesia RecFest sa v sobotu vracia do bratislavského Edison Parku už po druhýkrát a na štyroch pódiách ponúkne celodenný program pre fanúšikov podcastov a obsahu. Program je vhodný pre celé rodiny. Na svoje si prídu aj teenageri a deti.
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Deň otvorí Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom, pokračovať bude Braňo Závodský Naživo. Jedným z najsilnejších momentov programu bude diskusia Ako vzniká: „Ako zachrániť demokraciu?“, v ktorej sa pod vedením Moniky Tódovej o stave demokracie a o tom, čo s ňou môžeme urobiť, porozprávajú Marián Leško, Martin M. Šimečka, Matúš Kostolný a Tomáš Hudák.
Priestor dostane aj humor, cestovanie a osobné príbehy. Podcast Road Trip prinesie cestovateľský stand-up Svadobná cesta: Mongolsko a Sibír, Pavol Barabáš porozpráva ako točiť obsah vo vypätých situáciách a náročnom teréne napríklad na divokej vode a Richard Mažonas si v projekte Pod kožu sadne pred publikum so svojou babkou a spoločne zaspomínajú na deda aj na začiatky podcastu Vražedné psyché.
Večer sa nesie v ostrejšom tóne. Ťažký rozhovor Jakuba Gulíka privíta hostí Petra Bárdyho a Rastislava Káčera, festivalový deň zavŕši veľká šou Adela & Sajfa.
Program dopĺňa aj Bekimovo horúce kreslo, SOCKY s Leou Daniš, pohľad do zákulisia podcastov Kriminálne spisy a Nezhasínaj s Marekom Majeským či diskusia Digitálni rodičia a Orange o radikalizácii mladých v online priestore. Na pódiách sa predstavia aj formáty Ako ľudstvo objavovalo, Zachráň ma, kto môžeš s podcastom Doktor má Filipa, Zitronom a Jakubom Gulíkom, aj spoločné živé nahrávanie Mozgovej atletiky a Urgenťákov.
Nové hlasy dostanú priestor v Orange Podcastovom inkubátore, kde ich naživo predstaví Sajfa. Talenty sa priamo na pódiu pokúsia zaujať publikum a získať nových poslucháčov. A vďaka Orange získajú aj profi konzultáciu svojho podcastu. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi. Turbo TV pripraví pesničkovú šou FÍHA tralala, pokusy Profesora Kyslíka, školu varenia pre najmenších, Muzikálovú akadémiu aj detské TV štúdio. Mladých školákov príde opäť inšpirovať Daniel Hevier ku kreativite a láske ku knihám.
Súčasťou festivalu budú aj praktické workshopy. Ivana Brutenič a Kristína Cichý Kováčiková ukážu, ako uspieť na LinkedIne a budovať osobnú značku, AI Fitko prinesie konkrétne návody na využitie umelej inteligencie a Filip Kuna poradí ako sa odhodlať a začať s tvorbou na sieťach a Youtube.
Atmosféru festivalu bude celý deň naživo prinášať aj Rádio Expres, ktoré bude vysielať priamo z Magnesia RecFestu.
Magnesia RecFest spája digitálnych tvorcov s ľuďmi, ktorí milujú dobrý obsah. Prídeš stretnúť tvorcov, ktorých poznáš zo slúchadiel, a zažiješ naživo, bez strihu a s členmi komunity, ktorí zdieľajú tie isté záujmy. Viac informácií o programe a vstupenkách nájdeš na recfest.sk.
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