Magnesia RecFest 2026: Obľúbení tvorcovia vystúpia zo slúchadiel a obrazoviek priamo pred teba

foto: RecFest

Tlačová správa
Druhý ročník festivalu prinesie 19. septembra do Bratislavy silné spoločenské témy, humor a program pre celé rodiny.

Ak podcasty počúvaš cestou do práce a influencerov a youtube tvorcov sleduješ po večeroch, 19. septembra dostaneš šancu zažiť ich naživo. Magnesia RecFest sa v sobotu vracia do bratislavského Edison Parku už po druhýkrát a na štyroch pódiách ponúkne celodenný program pre fanúšikov podcastov a obsahu. Program je vhodný pre celé rodiny. Na svoje si prídu aj teenageri a deti.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Deň otvorí Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom, pokračovať bude Braňo Závodský Naživo. Jedným z najsilnejších momentov programu bude diskusia Ako vzniká: „Ako zachrániť demokraciu?“, v ktorej sa pod vedením Moniky Tódovej o stave demokracie a o tom, čo s ňou môžeme urobiť, porozprávajú Marián Leško, Martin M. Šimečka, Matúš Kostolný a Tomáš Hudák.

Priestor dostane aj humor, cestovanie a osobné príbehy. Podcast Road Trip prinesie cestovateľský stand-up Svadobná cesta: Mongolsko a Sibír, Pavol Barabáš porozpráva ako točiť obsah vo vypätých situáciách a náročnom teréne napríklad na divokej vode a Richard Mažonas si v projekte Pod kožu sadne pred publikum so svojou babkou a spoločne zaspomínajú na deda aj na začiatky podcastu Vražedné psyché.

foto: RecFest

Večer sa nesie v ostrejšom tóne. Ťažký rozhovor Jakuba Gulíka privíta hostí Petra Bárdyho a Rastislava Káčera, festivalový deň zavŕši veľká šou Adela & Sajfa.

Program dopĺňa aj Bekimovo horúce kreslo, SOCKY s Leou Daniš, pohľad do zákulisia podcastov Kriminálne spisy a Nezhasínaj s Marekom Majeským či diskusia Digitálni rodičia a Orange o radikalizácii mladých v online priestore. Na pódiách sa predstavia aj formáty Ako ľudstvo objavovalo, Zachráň ma, kto môžeš s podcastom Doktor má Filipa, Zitronom a Jakubom Gulíkom, aj spoločné živé nahrávanie Mozgovej atletiky a Urgenťákov.

foto: RecFest

Nové hlasy dostanú priestor v Orange Podcastovom inkubátore, kde ich naživo predstaví Sajfa. Talenty sa priamo na pódiu pokúsia zaujať publikum a získať nových poslucháčov. A vďaka Orange získajú aj profi konzultáciu svojho podcastu. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi. Turbo TV pripraví pesničkovú šou FÍHA tralala, pokusy Profesora Kyslíka, školu varenia pre najmenších, Muzikálovú akadémiu aj detské TV štúdio. Mladých školákov príde opäť inšpirovať Daniel Hevier ku kreativite a láske ku knihám.

foto: RecFest

Súčasťou festivalu budú aj praktické workshopy. Ivana Brutenič a Kristína Cichý Kováčiková ukážu, ako uspieť na LinkedIne a budovať osobnú značku, AI Fitko prinesie konkrétne návody na využitie umelej inteligencie a Filip Kuna poradí ako sa odhodlať a začať s tvorbou na sieťach a Youtube.

Atmosféru festivalu bude celý deň naživo prinášať aj Rádio Expres, ktoré bude vysielať priamo z Magnesia RecFestu.

Magnesia RecFest spája digitálnych tvorcov s ľuďmi, ktorí milujú dobrý obsah. Prídeš stretnúť tvorcov, ktorých poznáš zo slúchadiel, a zažiješ naživo, bez strihu a s členmi komunity, ktorí zdieľajú tie isté záujmy.  Viac informácií o programe a vstupenkách nájdeš na recfest.sk.

Otvoriť galériu (4)
Tlačová správa RecFest

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vyšli sme na druhú najvyššie položenú chatu v Košickom kraji: Za pivo dáte 2,50, jeden pohľad nás zabolel
Tip na výlet
Vyšli sme na druhú najvyššie položenú chatu v Košickom kraji: Za pivo dáte 2,50, jeden pohľad nás zabolel
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac