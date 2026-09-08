Na Romanu Tabak skoro spadol strom: Vraj za to môžu progresívci, naďalej pod ním stála

Romana Tabak a spadnutý konár

Foto: Facebook - Romana Tabak (reprofoto)

Roland Brožkovič
Bývalá politička a tenistka zverejnila ďalšie video.

Romana Tabak zverejnila po poslednom viráli s detskou knihou ďalšie video. V Bratislave sa zlomil poškodený strom a konár údajne takmer spadol na bývalú tenistku, čo ju mimoriadne rozrušilo, až sa pod ním prechádzala ďalších 5 minút.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Podľa zverejneného videa spadol v Bratislave na Lazaretskej veľký konár z poškodeného stromu. Zasiahol auto s ukrajinským evidenčným číslom a na mieste zasahovali hasiči.

Vinník je vraj jasný

Celú udalosť zachytila na video priamo z miesta aj bývalá politička Romana Tabak, ktorá incident ostro skritizovala a vraj za spadnutý strom môžu progresívci. Do popredia postavila najmä otázku bezpečnosti v hlavnom meste a adresovala ostrú kritiku vedeniu samosprávy, teda primátorovi Matúšovi Vallovi a starostovi mestskej časti Staré Mesto Matejovi Vagáčovi.

„Toto sú progresívci v meste, ako sa starajú,“ začína video Tabak, pričom sa celkom zrejme naďalej prechádza pod poškodeným stromom, aj so svojím malým synom. „Ja mám taký stres, že normálne ani neviem hovoriť. Práve prišli hasiči,“ povedala Tabak.

Konár vraj spadol 10 metrov od nej, keď dvojica išla zo škôlky. „Hlavne, že robia ideológiu v našom meste, osemmetrové cyklotrasy nezmyselné, ale o stromy sa nestarajú a takto to proste padá… To je strašné, nech už odídu tí progresívci z mesta“ dodala.

Následne sa chcela jedného z hasičov opýtať, či je takéto niečo normálne, no ten jej veľmi rýchlo vysvetlil, že by sa nemala prechádzať pod poškodeným stromom. „Keď nechcete, aby to na Vás spadlo, tak, prosím Vás, vzdiaľte sa ďalej, tu je nalomený ešte jeden konár,“ upozornil ju hasič.

„Kokos jak hrozne vyzerám. To je strašné, extrém. Prosím vás, nevoľte progresívcov, ich zaujíma len ideológia, žiaden výkon, nezaujímajú ich ľudia, proste bezpečnosť ľudí, život v meste, nič,“ ukončila video rozrušená Tabak.

O vyjadrenie sme požiadali aj magistrát hlavného mesta a Mestskú časť Bratislava-Staré mesto. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať. 

Naposledy si to odniesla detská kniha

Prešli pritom iba dva týždne od príspevku nakrúteného pred budovou Národnej rady SR, kde sa bývalá politička pochválila krokmi voči detskej knihe s názvom 101 morských víl (a všetko, čo o nich musíš vedieť) od vydavateľstva Ikar.

Vo videu Romana Tabak hrdo ukazuje, ako výtlačky spomínanej knihy hádže do smetného koša pri parlamentných schodoch. „Zlatí moji, pozdravujem z parlamentu. Bola som kúpiť túto knihu, o ktorej som hovorila a upozorňovala. Píše sa tam, že ockovia rodia detičky. Je to totálne zvrátené, úchylné, ako v kuse chcú sa zameriavať na naše deti s touto ideológiou,“ hovorí Tabak.

„Ja som vykúpila všetky knihy, ktoré mali v Panta Rhei, a pekne ich teraz aj vyhodím,“ hrdo dodala. Vo videu ďalej zdôrazňuje, že detská výchova by mala stáť na jednoznačnom pravidle, že deti môžu rodiť výhradne ženy a matky, pričom muži rodiť nemôžu. Dôvodom jej konania bola časť v knihe, ktorá sa venuje morskému životu, konkrétne morským koníkom. V knihe sa uvádza, že u morských koníkov (a v rozprávkovom svete morských víl) sú to práve otcovia, ktorí nosia a rodia mláďatá.

Tabak vo videu tvrdí, že ide o pokus o presadzovanie ideológie medzi deti. Ďalej kritizuje slovenské vydavateľstvo Ikar za to, že takýto preklad vôbec vydalo. Video sa stalo okamžite virálnym, a keď ho bývalá poslankyňa vydávala, zrejme netušila, čo ju čaká v komentároch. Ľudia jej veľmi rýchlo vysvetlili učivo z biológie a teda, že u morských koníkov sú to naozaj samčekovia, ktorí nosia oplodnené vajíčka.

Reagovalo aj kníhkupectvo Panta Rhei a vysvetlilo jej, prečo sa v knihe nachádza zmienka o tom, že „otecko rodí“. Podľa kníhkupectva ide o fantasy knihu pre deti a morské víly sú rozprávkové bytosti, takže na ne nemožno aplikovať pravidlá ľudskej reprodukcie. „Ak sa v knihe spomína, že ‚otecko rodí‘, ide o odkaz na morské koníky, kde je to skutočný, vedecky overený fakt,“ uviedlo Panta Rhei.

Nie je to fikcia ani ideológia, je to bežná učebnicová informácia zo zoológie,“ odkázalo Panta Rhei Tabak. „Čo sa týka toho, že ste knihy ‚vykúpili‘ – podľa toho, čo vieme, navštívili ste našu predajňu v Eurovei, kde ste hodinu zamestnali Vašimi neoverenými argumentami kolegov a odišli ste bez knihy,“ uviedlo Panta Rhei.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žiaci plakali a boli v strese: Základná škola v Martine evakuovala 600 detí. Dôvodom bola…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vyšli sme na druhú najvyššie položenú chatu v Košickom kraji: Za pivo dáte 2,50, jeden pohľad nás zabolel
Tip na výlet
Vyšli sme na druhú najvyššie položenú chatu v Košickom kraji: Za pivo dáte 2,50, jeden pohľad nás zabolel
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac