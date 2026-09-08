Na Romanu Tabak skoro spadol strom: Vraj za to môžu progresívci, naďalej pod ním stála

Romana Tabak zverejnila po poslednom viráli s detskou knihou ďalšie video. V Bratislave sa zlomil poškodený strom a konár údajne takmer spadol na bývalú tenistku, čo ju mimoriadne rozrušilo, až sa pod ním prechádzala ďalších 5 minút.
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Podľa zverejneného videa spadol v Bratislave na Lazaretskej veľký konár z poškodeného stromu. Zasiahol auto s ukrajinským evidenčným číslom a na mieste zasahovali hasiči.
Vinník je vraj jasný
Celú udalosť zachytila na video priamo z miesta aj bývalá politička Romana Tabak, ktorá incident ostro skritizovala a vraj za spadnutý strom môžu progresívci. Do popredia postavila najmä otázku bezpečnosti v hlavnom meste a adresovala ostrú kritiku vedeniu samosprávy, teda primátorovi Matúšovi Vallovi a starostovi mestskej časti Staré Mesto Matejovi Vagáčovi.
„Toto sú progresívci v meste, ako sa starajú,“ začína video Tabak, pričom sa celkom zrejme naďalej prechádza pod poškodeným stromom, aj so svojím malým synom. „Ja mám taký stres, že normálne ani neviem hovoriť. Práve prišli hasiči,“ povedala Tabak.
Konár vraj spadol 10 metrov od nej, keď dvojica išla zo škôlky. „Hlavne, že robia ideológiu v našom meste, osemmetrové cyklotrasy nezmyselné, ale o stromy sa nestarajú a takto to proste padá… To je strašné, nech už odídu tí progresívci z mesta“ dodala.
Následne sa chcela jedného z hasičov opýtať, či je takéto niečo normálne, no ten jej veľmi rýchlo vysvetlil, že by sa nemala prechádzať pod poškodeným stromom. „Keď nechcete, aby to na Vás spadlo, tak, prosím Vás, vzdiaľte sa ďalej, tu je nalomený ešte jeden konár,“ upozornil ju hasič.
„Kokos jak hrozne vyzerám. To je strašné, extrém. Prosím vás, nevoľte progresívcov, ich zaujíma len ideológia, žiaden výkon, nezaujímajú ich ľudia, proste bezpečnosť ľudí, život v meste, nič,“ ukončila video rozrušená Tabak.
O vyjadrenie sme požiadali aj magistrát hlavného mesta a Mestskú časť Bratislava-Staré mesto. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.
Naposledy si to odniesla detská kniha
Prešli pritom iba dva týždne od príspevku nakrúteného pred budovou Národnej rady SR, kde sa bývalá politička pochválila krokmi voči detskej knihe s názvom 101 morských víl (a všetko, čo o nich musíš vedieť) od vydavateľstva Ikar.
Vo videu Romana Tabak hrdo ukazuje, ako výtlačky spomínanej knihy hádže do smetného koša pri parlamentných schodoch. „Zlatí moji, pozdravujem z parlamentu. Bola som kúpiť túto knihu, o ktorej som hovorila a upozorňovala. Píše sa tam, že ockovia rodia detičky. Je to totálne zvrátené, úchylné, ako v kuse chcú sa zameriavať na naše deti s touto ideológiou,“ hovorí Tabak.
„Ja som vykúpila všetky knihy, ktoré mali v Panta Rhei, a pekne ich teraz aj vyhodím,“ hrdo dodala. Vo videu ďalej zdôrazňuje, že detská výchova by mala stáť na jednoznačnom pravidle, že deti môžu rodiť výhradne ženy a matky, pričom muži rodiť nemôžu. Dôvodom jej konania bola časť v knihe, ktorá sa venuje morskému životu, konkrétne morským koníkom. V knihe sa uvádza, že u morských koníkov (a v rozprávkovom svete morských víl) sú to práve otcovia, ktorí nosia a rodia mláďatá.
Tabak vo videu tvrdí, že ide o pokus o presadzovanie ideológie medzi deti. Ďalej kritizuje slovenské vydavateľstvo Ikar za to, že takýto preklad vôbec vydalo. Video sa stalo okamžite virálnym, a keď ho bývalá poslankyňa vydávala, zrejme netušila, čo ju čaká v komentároch. Ľudia jej veľmi rýchlo vysvetlili učivo z biológie a teda, že u morských koníkov sú to naozaj samčekovia, ktorí nosia oplodnené vajíčka.
Reagovalo aj kníhkupectvo Panta Rhei a vysvetlilo jej, prečo sa v knihe nachádza zmienka o tom, že „otecko rodí“. Podľa kníhkupectva ide o fantasy knihu pre deti a morské víly sú rozprávkové bytosti, takže na ne nemožno aplikovať pravidlá ľudskej reprodukcie. „Ak sa v knihe spomína, že ‚otecko rodí‘, ide o odkaz na morské koníky, kde je to skutočný, vedecky overený fakt,“ uviedlo Panta Rhei.
„Nie je to fikcia ani ideológia, je to bežná učebnicová informácia zo zoológie,“ odkázalo Panta Rhei Tabak. „Čo sa týka toho, že ste knihy ‚vykúpili‘ – podľa toho, čo vieme, navštívili ste našu predajňu v Eurovei, kde ste hodinu zamestnali Vašimi neoverenými argumentami kolegov a odišli ste bez knihy,“ uviedlo Panta Rhei.
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